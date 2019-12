Jean Pagé 1946 - 2019

C'est avec le coeur lourd que sa conjointe Brigitte Bélanger ainsi que ses enfants, Isabelle, Alexandra, Elisabeth et William, annoncent le décès de Jean Pagé. Il s'est éteint paisiblement entouré des siens dans sa...





Mercer, un chef de file mondial en consultation, et LIFT session, une plateforme de mise en forme et de mieux-être basée sur l'IA, ont annoncé aujourd'hui qu'elles font désormais équipe pour offrir aux employeurs et employés une solution de mise en...





La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et la...





Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les consommateurs canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne....





La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et la...