Panda Biotech prépare l'implantation de la plus grande installation de traitement du chanvre industriel, des États-Unis, destinée à produire de la fibre et de la cellulose





La société Panda Biotech, basée à Dallas, a annoncé aujourd'hui qu'elle était en train de développer sa première usine de traitement du chanvre industriel pour produire de la fibre textile et de la cellulose de qualité supérieure. Le centre « Panda High Plains Hemp Gin », qui sera situé dans le comté de Lubbock, au Texas, devrait être le plus grand centre de décortication du chanvre aux États-Unis et l'un des plus grands au monde.

Panda Biotech prévoit de déployer les équipements de décortication du chanvre industriel, les plus avancés sur le plan technologique et les plus performants, jamais utilisés pour séparer la fibre et la cellulose de la tige. Les Panda Biotech Hemp GinsTM seront basés sur des versions plus petites de la technologie de décortication éprouvée déjà employée dans toute l'Asie et en Europe depuis des décennies.

Pour garantir une fibre de la plus haute qualité, l'entreprise traitera uniquement les tiges de chanvre récoltées avant la maturation des graines et des fleurs, qui sont les parties de la plante utilisées dans les produits à base de CBD.

Panda Biotech a également obtenu les droits d'achat d'une usine de transformation de 255 000 pieds carrés à Shallowater, au Texas, au coeur du pays cotonnier. Plus de 130 000 tonnes de chanvre industriel cultivées au Texas devraient être transformées chaque année en fibres textiles et en cellulose.

Dans la perspective de l'annonce d'aujourd'hui, Panda Biotech a fait appel aux services d'intervenants clés dans la région des hautes plaines du Texas, notamment des représentants de la communauté agricole locale, des universitaires, ainsi que des élus. Panda Biotech est également en train de forger des relations commerciales avec d'importants acheteurs potentiels pour la fibre et la cellulose qui seront produites dans son usine du Texas. En outre, la société rassemble actuellement un conseil consultatif « de première catégorie », composé d'experts parmi les meilleurs du pays, en matière de chanvre industriel, textile et cellulose, ainsi que d'agronomes expérimentés dans l'ensemencement, la culture et la récolte de chanvre industriel.

« Après plus d'un an de vérifications préalables, comprenant une analyse des industries de la fibre et de la cellulose de chanvre en République populaire de Chine, dans divers pays européens et au Canada, nous en sommes arrivés à la conclusion que le traitement de la tige de chanvre à usage industriel sera la prochaine activité à peser plusieurs milliards de dollars aux États-Unis », a indiqué Scott Evans, vice-président exécutif de Panda Biotech. « La fibre et la cellulose de chanvre vont aider les fabricants à répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui qui sont soucieux de l'environnement et recherchent de plus en plus des produits et services respectueux de ce dernier. Par conséquent, le chanvre va changer la donne pour les générations à venir, aussi bien dans les domaines de l'agriculture que de l'industrie. »

Formation et croissance dans le secteur du chanvre industriel

L'industrie américaine du chanvre a été rendue possible grâce à l'adoption de la loi fédérale sur la culture du chanvre, (Hemp Farming Act) de 2018. Panda Biotech a ensuite été créée après que les dispositions de la loi aient été incorporées dans le Farm Bill de 2018 aux États-Unis, lequel a été promulgué par le président Trump le 20 décembre 2018. Les deux chambres de législature de l'État du Texas ont adopté par la suite et à l'unanimité, le House Bill 1325, promulgué le 10 juin 2019 par le gouverneur du Texas, Greg Abbott. La loi autorise la production et la fabrication issues des cultures de chanvre industriel dans l'État du Texas, dans l'attente de l'approbation finale par l'USDA, de la réglementation du Texas sur le chanvre, qui est attendue dans les prochaines semaines. La loi garantit que les agriculteurs du Texas sont en mesure de participer à une industrie en pleine croissance, avec une nouvelle option de culture viable qui devrait également être une aubaine pour les économies rurales.

Le marché mondial du chanvre industriel devrait passer de 4,6 milliards USD en 2019 à 32 milliards USD d'ici 2022.

Avantages de la fibre et de la cellulose issues du chanvre industriel

Le chanvre industriel utilisé pour les applications de fabrication est très apprécié du fait de sa durabilité naturelle, de sa croissance rapide et de sa durabilité environnementale. La fibre et la cellulose obtenues à partir du chanvre industriel peuvent être utilisées dans la fabrication d'une multitude de produits, notamment des textiles, une vaste gamme de matériaux de construction, des produits en papier, des composites automobiles, des nanomatériaux, des bioplastiques et des produits de finition destinés entre autres au calfeutrage, aux produits d'étanchéité, aux vernis et aux peintures. De plus, les recherches indiquent que les supercondensateurs à base de chanvre offrent une alternative moins coûteuse par rapport aux matériaux actuellement utilisés dans les batteries rechargeables servant à diverses applications comme les smartphones et les voitures électriques. Le chanvre industriel est donc sur le point de transformer de nombreuses industries représentant plusieurs milliards de dollars.

À propos de Panda Biotech

Basée à Dallas, au Texas, Panda Biotech, LLC est un précurseur dans l'industrie émergente de la fibre de chanvre et de la cellulose aux États-Unis. La société développe actuellement des installations de traitement du chanvre industriel et des Hemp GinsTM à grande échelle. La première installation de traitement de Panda Biotech est prévue dans la région des hautes plaines du Texas.

Le leadership exécutif de Panda Biotech possède une vaste expérience dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'installations industrielles à grande échelle, pour des projets notamment liés à l'énergie gazière naturelle, solaire, hydroélectrique et biomasse. La société a développé 22 projets depuis 1982, représentant environ 14 milliards USD en capital investi. Pour de plus amples informations sur Panda Biotech, veuillez consulter www.pandabiotech.com. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 09:50 et diffusé par :