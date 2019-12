Découvertes d'or additionnelles pour Harfang sur sa propriété Serpent (Baie-James, Québec)





MONTRÉAL, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (« Harfang ») (TSX-V: HAR) est fière d'annoncer des découvertes additionnelles hautement aurifères (jusqu'à 117 g/t Au dans des échantillons choisis) sur la propriété Serpent (la « Propriété ») située à la Baie-James (Québec) (Figure 1). Six nouveaux indices d'or s'ajoutent aux découvertes précédentes pour un total de 15 indices aurifères. Ces nouveaux résultats découlant du programme automnal 2019 sont spatialement associés à des couloirs de déformation pluri-kilométriques ce qui suggère un fort contrôle structural de la minéralisation. La Société élabore actuellement son programme d'exploration 2020 sur la Propriété lequel devrait débuter à l'hiver par un levé de polarisation provoquée dans le secteur immédiat de l'indice Mista.



Faits saillants :

Découverte de nouveaux indices aurifères alignés le long de corridors structuraux majeurs :



Anaconda Ouest : Jusqu'à 117,00 g/t Au, 6,6 g/t Ag et 0,10% Pb

Anaconda Est : 3,38 g/t Au

Couleuvre : 38,40 g/t Au

Reptile : 13,65 g/t Au

SER-19-RO-060 : 1,25 g/t Au

SER-19-FH-159 : 1,43 g/t Au.

Nouvelles découvertes aurifères

Harfang a complété un autre programme de prospection et de cartographie géologique en septembre 2019 sur la Propriété confirmant une fois de plus la présence de veines de quartz hautement aurifères dans les environs des indices Mista (Cu-Au-Ag) et Lawr (Au-Ag). La figure 2 montre quelques exemples de ces veines riches en or. Le tableau 1 énumère tous les échantillons choisis ayant >1 g/t Au prélevés sur les affleurements lors du programme d'automne. Les échantillons choisis sont sélectifs et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. Quelque 170 échantillons de roche ont été recueillis à partir d'affleurements (échantillons choisis et en rainure) et de blocs glaciaires. Lors de ces travaux, 125 échantillons de till ont été prélevés dans la portion sud-ouest de la Propriété à proximité des discontinuités magnétiques représentant possiblement l'extension des structures contenant les veines de quartz riches en or. Les résultats des échantillons de till sont en attente.

Table 1. Les échantillons choisis aurifères (?1 g/t Au) prélevés à l'automne 2019.

Indice Échantillon Au (g/t) Ag (g/t) Boa A0120561 1,99 SLD A0120559 17,20 1,3 A0120558 2,25 0,5 Anaconda Ouest A0120569 117,00 6,6 A0120570 43,40 5,8 Anaconda Est A0120572 3,38 SLD Couleuvre A0120614 38,40 0,8 Reptile A0120566 13,65 0,6 SER-19-FH-159 A0120628 1,43 SLD SER-19-RO-060 A0120534 1,25 SLD SLD : Sous la Limite de Détection

Cette phase de terrain a clairement démontré, pour la première fois, un lien spatial entre les veines de quartz aurifères et les structures E-O à ONO-ESE extensives définies par les discontinuités magnétiques (Figures 1 et 3-5). Ces linéaments font partie d'un large couloir de déformation défini dans la portion sud de la Propriété (Figure 3). À titre d'exemple, plusieurs minéralisations aurifères ont été découvertes sur une distance de 2 km le long d'une de ces discontinuités entre Boa et Anaconda Est (Linéament Boa-Anaconda, Figure 5). Jusqu'à présent, tous les sites hautement aurifères connus sont distribués dans un secteur de 10 km2 et chacun d'eux se situe le long d'une discontinuité magnétique E-O à ONO-ESE spécifique. La cartographie actuelle suggère que ce secteur contient de nombreux dykes et masses irrégulières de gabbro et des granitoïdes tardifs (localement porphyriques en feldspath potassique) qui se sont mis en place dans le gneiss tonalitique fortement métamorphisé et déformé.

Ces nouvelles découvertes aurifères sont toutes associées à des veines de quartz (10-30 cm de largeur) encaissées dans la tonalite foliée à gneissique, les dykes de gabbro ou au contact entre ces deux lithologies. Les veines, atteignant parfois plusieurs dizaines de mètres de longueur, sont interprétées comme des veines en cisaillement. Les veines aurifères contiennent habituellement des sulfures disséminés (<1%) tels la pyrite et la galène. Les minéraux d'altération associés aux veines incluent communément la biotite et l'amphibole, des quantités mineures de chorite et rarement de la calcite. Comme mentionné dans le communiqué de presse diffusé le 17 octobre 2019, ce style de minéralisation semble être relié à un système d'or orogénique développé dans une zone de déformation est-ouest de plusieurs kilomètres de largeur. Onze claims couvrant l'extension orientale des discontinuités structurales ont récemment été ajoutés à la Propriété (Figure 1).

Avant la première intervention d'Harfang sur le terrain en 2017, il n'y avait aucun indice aurifère connu à l'intérieur des limites actuelles de la Propriété. La figure 5 montre la distribution des affleurements anomaux en or (>0,1 g/t Au) connus dans la partie centrale de la Propriété qui inclut la majorité des indices aurifères (>1 g/t Au). Les anomalies en or (>0,1 g/t Au) sont presque toujours associées à des veines de quartz. Nos travaux démontrent aussi que la Propriété renferme des indices de cuivre, d'argent, de plomb, de zinc, de molybdène et de tungstène ainsi que des anomalies significatives en bismuth. Cette signature polymétallique et la présence de l'indice Mista (Cu-Au-Ag) pourraient suggérer un style de minéralisation associé à des intrusions couplé à de l'or orogénique.

Programme d'exploration 2020

Harfang planifie actuellement son programme d'exploration 2020 motivée par ces découvertes et le potentiel minéral que représente la propriété Serpent en particulier le long des discontinuités structurales pluri-kilométriques. Les nombreuses découvertes d'or sur la Propriété et le dépôt aurifère La Pointe (Sakami) de Corporation Métaux Précieux du Québec situé à proximité représentent une région émergeante encore peu explorée pour l'or à la Baie-James. La prochaine phase d'exploration, qui aura lieu à l'hiver, sera consacrée à la réalisation d'un levé de polarisation provoquée dans le secteur de Mista et le long de son horizon minéralisé qui est recouvert par des dépôts quaternaires et la végétation. Ce levé géophysique couvrira aussi certains linéaments structuraux entre Mista et Lawr. Les résultats du levé de till seront connus au début de 2020. Ces résultats ainsi que ceux du levé de polarisation provoquée permettront de concevoir la prochaine campagne estivale qui inclura du décapage mécanique, de la prospection et un autre levé de tills.

Pour visualiser les FIGURES 1 à 5, s'il vous plait cliquer sur le lien suivant.

L'information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Chef géologue chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche discutés dans ce communiqué de presse ont été soumis à ALS Minerals (Val-d'Or, Québec) pour être analysés pour l'or et 33 autres éléments chimiques. L'or a été analysé par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) suite à une pyroanalyse sur une fraction de 30 g (ICP-21). Les autres éléments ont été analysés par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP-61). Les échantillons avec >10 g/t Au ont été réanalysés avec un fini gravimétrique (Au-GRA21) et ceux avec >100 g/t Ag ou >1% Cu, Zn, Pb, Mo ou Ni ont été réanalysés avec la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs (OG62). Certaines roches mafiques et ultramafiques ont été analysées pour Pt, Pd et Au par ICP-AES suite à une pyroanalyse sur une fraction de 30 g (PGM-ICP23). La préparation de tous les échantillons soumis (enregistrement des données, pesée, broyage, pulvérisation) a été effectuée dans les laboratoires d'ALS Minerals à Val-d'Or tandis que tous les forfaits mentionnés ci-haut ont été analysés dans les laboratoires d'ALS Minerals à Vancouver (Colombie-Britannique).

La procédure d'échantillonnage et l'interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance qualité/contrôle (QAQC) conforme aux meilleures pratiques de l'industrie incluant l'utilisation de standards et de blancs.

À propos d'Harfang

Harfang est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration et minières d'envergure.

François Goulet, Président et Chef de la direction

Tél : 514 940-0670 #339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com

Web : www.harfangexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.

