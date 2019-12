AgraFlora Organics obtient une licence de recherche de Santé Canada pour son usine d'embouteillage certifiée GMP située à Toronto en Ontario et augmente son offre de débentures convertibles





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer que la filiale de la société, Potluck Potions and Edibles Inc., a obtenu une licence de recherche sur le cannabis (la «?licence de recherche?») de Santé Canada en vertu de la Loi sur le règlement sur le cannabis.

La licence de recherche donne à AgraFlora la capacité de développer des formulations de boissons infusées au cannabis, ainsi que d'effectuer des tests sensoriels humains complets pour le goût, l'apparence, l'arôme et la texture à son usine d'embouteillage GMP située à Toronto, en Ontario (l' «?usine d'embouteillage?»). La licence de recherche permet également à AgraFlora de posséder et de stocker du cannabis sec, des huiles, des concentrés de cannabis et des produits comestibles à base de cannabis sur place à l'usine d'embouteillage de Toronto.

En prévision de l'obtention de la licence de recherche, AgraFlora a débuté des initiatives de rénovation complètes à l'usine d'embouteillage, y compris l'achèvement d'un laboratoire de recherche sur le cannabis (le «?laboratoire?») dans ses locaux certifiés GMP. Le laboratoire de recherche se compose d'équipements de pointe pour le pesage, la manipulation et le traitement des microdosages de composés CBD et THC, y compris les mélangeurs magnétiques, les homogénéisateurs et le chromatographe liquide à haute pression («?CLHP?»).

La société prévoit commencer immédiatement des activités de recherche et développement liées aux cannabinoïdes, notamment :

la mise en place de protocoles d'extraction pour isoler des composés souhaitables spécifiques, notamment le CBD, le THC et le THCV?;

l'analyse de perfusion d'extraits de cannabinoïdes concernant la formulation et le dosage pilote?;

l'identification des attributs des processus et des produits physiochimiques associés à une optimisation guidée analytiquement?;

le développement de formulations de mélanges optimisées pour la solubilité dans l'eau et les rapports et formes de stabilité en conservation?;

l'homogénéisation à haute pression pour produire des émulsions ultrafines à partir d'huile de cannabis?; et,

la chromatographie de séparation centrifuge pour développer des composés sous forme de poudre.

L'usine d'embouteillage d'AgraFlora à Toronto possède une vaste expérience de fabrication pour les grandes marques de boissons, telles que Heineken et SABMiller, ainsi que pour Coca-Cola. Stratégiquement située dans la région du Grand Toronto (la «?RGT?»), l'installation d'embouteillage de Toronto offre à la société un accès illimité au plus grand marché canadien adressable. La région du Grand Toronto est soutenue par une infrastructure bien établie, offrant la souplesse nécessaire pour accueillir les expéditions de plusieurs ports à travers l'Amérique du Nord.

Avec un débit annualisé pouvant atteindre 30 millions de bouteilles, l'usine d'embouteillage est équipée d'un équipement d'embouteillage sur mesure, configuré pour effectuer des cycles de production rapides, avec un temps d'arrêt minimal pour les changements de chaîne de production. Entièrement opérationnelle, l'usine d'embouteillage de la société a obtenu les certifications suivantes de l'industrie :

Bonnes pratiques de fabrication («?GMP?»)?;

Normes biologiques canadiennes?;

Végétalien certifié?;

Certification commerce équitable («?ISO 17065?»)?; et,

Statut des installations casher.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora a déclaré : «?L'octroi d'une licence de recherche de Santé Canada à notre usine d'embouteillage de Toronto certifiée GMP nous place à nouveau au centre du lucratif marché que représente le cannabis 2.0 visant les adultes et des boissons fonctionnelles infusées aux cannabinoïdes. La catégorie des boissons fonctionnelles devient de plus en plus populaire parmi les consommateurs qui recherchent des options faibles en calories et riches en nutriments comme une alternative saine aux boissons traditionnelles.

Notre usine d'embouteillage certifiée GMP, couplée à un accès exclusif à une suite de recettes de formulation de produits infusées aux cannabinoïdes, dont il a déjà été démontré qu'elles attirent une attention considérable sur les marchés américains matures comme le Colorado, renforce encore notre position de chef de file dans la prochaine phase du marché canadien de la normalisation du cannabis.

La commercialisation et la distribution éventuelle de nos boissons suivront des tests supplémentaires et seront soumises aux approbations et licences nécessaires à être accordées par Santé Canada et les autorités réglementaires des autres territoires.?»

À la suite du communiqué de presse de la société daté du 25 novembre 2019, AgraFlora a conclu des accords de souscription signés pour un placement privé sans courtier composé de 30 000 débentures convertibles non garanties d'une valeur nominale totale de 1000 $ pour un produit total brut accru de 30 millions de dollars. Les débentures viendront à échéance le 12 mars 2021.

Le produit du placement sera utilisé comme fonds de roulement général et pour continuer les dépenses en immobilisations continues de la société dans son complexe de serre Delta de 2,2 millions de pieds carrés ainsi que dans son usine de produits comestibles de 51 500 pieds carrés située à Winnipeg ainsi qu'à des fins d'investissement.

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2?200?000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication «?BPF?» située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T : (604) 398-3147

Pour plus d'informations :



AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E : ir@agraflora.com

T : (800) 783-6056



Pour les communications en français d'AgraFlora :

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI





