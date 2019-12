Air Canada annonce de nouvelles liaisons et fréquence transfrontalières de Montréal, Calgary et Vancouver pour l'été





Les seules dessertes sans escale Montréal- Nashville et Calgary - Boston débutent en juin 2020.

Un deuxième vol quotidien Vancouver - Newark s'ajoute à l'été 2020.

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui deux nouvelles liaisons estivales et l'ajout de service pour de grandes destinations américaines au départ de Montréal, Calgary et Vancouver. À compter de juin, les nouvelles dessertes quotidiennes sans escale Montréal-Nashville et Calgary-Boston, ainsi que l'ajout d'un deuxième vol quotidien Vancouver-Newark, se traduiront par un choix et une commodité accrus pour les clients de nos lignes transfrontalières.

« Ces nouvelles dessertes de Nashville et de Boston, les seules sans escale, s'inscrivent dans nos plans stratégiques à long terme d'expansion mondiale. Étant le plus important transporteur étranger aux États-Unis, Air Canada a choisi ces destinations en raison de la force de son réseau nord-américain. Il en résulte un trajet plus bref entre le Canada et deux des marchés connaissant l'essor économique le plus rapide aux États-Unis. Les clients pourront profiter des nombreuses possibilités de correspondances entre nos vastes marchés intérieur et mondial », a fait valoir Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada.

Montréal-Nashville (du 1er juin au 25 octobre 2020)

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC7714 Montréal 18:05 Nashville 19:48 Tous les jours AC7713 Nashville 08:25 Montréal 11:51 Tous les jours

La nouvelle liaison au départ de Montréal sera exploitée par Air Canada Express au moyen d'un appareil E175 d'Embraer d'une capacité de 76 places, doté de la Classe affaires et de la classe économique. Elle s'ajoute au service existant Nashville-Toronto assuré toute l'année.

« Cette liaison renforce notre position à Nashville, l'un des marchés les plus dynamiques aux États-Unis. Elle plaira aux Canadiens avides de faire l'expérience de la scène musicale du Tennessee, et offrira l'occasion aux résidents de Nashville de vivre l'animation estivale de Montréal, et de profiter du vaste choix de correspondances via notre plaque tournante de Montréal en pleine expansion », a affirmé M. Galardo.

« Nous sommes très heureux d'accueillir la nouvelle route Montréal-Nashville offerte par Air Canada, qui profitera aux voyageurs intéressés notamment à faire une incursion dans la fascinante culture country américaine », indique Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. « Cette bonne nouvelle concorde avec l'ouverture du tout nouveau centre de correspondance de YUL. Une installation à la fine pointe qui permettra de développer encore plus de liaisons aériennes excitantes au départ de Montréal, et ce, au bénéfice de toute notre communauté ».

« L'ajout d'un service direct entre Nashville et Montréal contribuera à accroître l'attractivité de notre métropole comme destination de premier plan en Amérique du Nord. L'accès au marché des États-Unis est important pour soutenir nos efforts d'accueillir davantage de congrès et de tourisme d'affaires, qui ont des retombées majeures pour tout l'écosystème touristique montréalais », de déclarer Yves Lalumière, Président directeur-général de Tourisme Montréal.

L'horaire des vols est aménagé de façon à optimiser les correspondances dans le réseau d'Air Canada en Amérique du Nord et pour des destinations internationales comme Shanghai, Tokyo, Paris et Londres.

Calgary-Boston (du 22 juin au 7 septembre 2020)

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC580 Calgary 16:15 Boston 22:46 Tous les jours AC581 Boston 06:30 Calgary 09:32 Tous les jours

Les vols seront assurés par A319 d'Airbus, un appareil de l'exploitation principale doté de la Classe affaires et de la classe économique. L'horaire des vols favorise d'excellentes correspondances au départ et à destination du réseau d'Air Canada dans l'Ouest canadien. Cette liaison saisonnière s'ajoute aux services pour Boston depuis Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa et Halifax.

« Cette liaison a pour but de relier sans escale l'Ouest canadien et Boston à partir Calgary. D'un côté, les voyageurs profiteront du charme de la capitale et métropole du Massachusetts; de l'autre, les visiteurs à Calgary pourront s'imprégner de la culture de la ville et faire une escapade dans les Rocheuses », a déclaré M. Galardo.

« Ce vol direct au départ de Boston reliera Calgary à une ville exaltante, où la riche histoire se conjugue à la diversité, mentionne Bob Sartor, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Nos usagers demandent depuis longtemps plus de vols directs à destination de la côte Est des États-Unis et nous remercions Air Canada pour l'ajout de cette emballante porte d'entrée sur la Nouvelle-Angleterre. »

« Grâce au nouveau vol reliant Calgary et Boston, Air Canada, partenaire de Tourism Calgary, continue de nous aider à mettre de l'avant ce que Calgary offre aux nouveaux visiteurs, a déclaré Cindy Ady, chef de la direction de Tourism Calgary. D'autres itinéraires directs soutiennent également le tourisme et son impact économique de plus de 2 milliards de dollars par année pour Calgary. Nous sommes impatients de présenter Calgary aux gens de Boston à partir de juin 2020. »

Vancouver-Newark (du 15 juin au 12 octobre 2020)

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC546 Vancouver 13:55 Newark 22:05 Tous les jours AC547 Newark 06:30 Vancouver 09:20 Tous les jours

L'ajout d'un deuxième vol quotidien Vancouver-Newark pour l'été améliorera une importante correspondance transfrontalière, puisque son horaire simplifie les correspondances avec les vols d'Air Canada dans l'Ouest canadien et avec ses vols pour l'Asie.

« La région de New York est un marché très important pour Air Canada. Ce deuxième vol quotidien complète notre horaire et offre plus d'options aux voyageurs faisant une correspondance à Vancouver, notre ville-porte pour l'Asie-Pacifique », a souligné M. Galardo.

Trajets transfrontaliers avec Air Canada

Les passagers en provenance de l'étranger qui se rendent à Nashville, Boston ou Newark via le Canada y passent préalablement la douane américaine sans avoir à récupérer leurs bagages au point de correspondance, un gain de temps considérable. Les clients canadiens qui reviennent des États-Unis peuvent remplir les formalités douanières à Vancouver, à Toronto, à Montréal ou à Calgary sans avoir à récupérer leurs bagages avant leur destination finale.

En voyageant avec Air Canada, tous les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable dans certains aéroports canadiens, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

