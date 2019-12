Le Musée d'art de Kyoto rouvrira ses portes au printemps 2020





KYOTO, Japon, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Construit il y a 85 ans à Okazaki, l'éminent district culturel de Kyoto, et apprécié par un grand nombre de citoyens comme l'un des musées d'art publics les plus anciens du Japon, le Musée d'art de Kyoto (Kyoto City Museum of Art) rouvrira ses portes le 21 mars 2020 sous le nom de Musée d'art KYOCERA de Kyoto (Kyoto City KYOCERA Museum of Art) après un intervalle de trois ans.

Environ 5 milliards de yens pour un contrat de droits de dénomination de 50 ans

Afin de minimiser le fardeau de coûts de construction totalisant plus de dix milliards de yens pour les citoyens, un système de droits de dénomination a été introduit et un contrat de 50 ans à hauteur de cinq milliards de yens a été signé avec Kyocera Corporation, une grande société qui a son siège à Kyoto.

Un architecte a été nommé directeur du musée

Après un appel ouvert aux propositions de redéveloppement, un plan collaboratif a été sélectionné par les architectes Jun Aoki et Tezzo Nishizawa. Actif non seulement en tant qu'architecte international mais aussi en tant qu'artiste, Jun Aoki a été nommé directeur du musée pour son engagement approfondi envers le projet de renouvellement.

Une nouvelle aile dédiée à l'art contemporain, vers un musée d'art plus ouvert

Tout en s'efforçant de retenir la façade du bâtiment principal, le renouvellement prévoit une modernisation radicale de la fonction du musée en tant que lieu d'exposition. L'architecture qui, entre les mains d'Aoki, fusionne en toute transparence l'ancien et le nouveau, est photogénique sous n'importe quel angle, et le jardin japonais vu de la nouvelle aile dédiée à l'art contemporain est majestueux. Par ailleurs, une augmentation radicale de l'espace public intégrant un café et un magasin rendra le musée encore plus ouvert aux citoyens.

Exposition d'ouverture par Hiroshi Sugimoto, Exposition Warhol dans la même année

Pour commémorer l'ouverture du bâtiment principal, l'exposition 250 ans de chefs-d'oeuvre de Kyoto (250 Years of Kyoto Art Masterpieces) aura lieu, tandis que la nouvelle aile présentera HIROSHI SUGIMOTO ? POST VITAM, une exposition par Hiroshi Sugimoto, un artiste à l'avant-garde de la scène artistique contemporaine internationale.

À l'avenir, le plan à long terme du musée est de collectionner systématiquement des oeuvres et des matériaux d'artistes pour créer une collection complète offrant une vue d'ensemble de l'art de Kyoto couvrant la période moderne. Sous le leadership d'un nouveau directeur de renommée mondiale, le musée a pour mission de disséminer largement l'imbrication de divers genres à travers l'ère moderne jusqu'à aujourd'hui, des beaux-arts et du manga à la mode et à l'architecture, tout en introduisant une nouvelle vision de la culture à Kyoto où la tradition et l'innovation convergent et évoluent.

www.kyotocity-kyocera.museum

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1041479/Kyoto_City_KYOCERA_Museum_of_Art.jpg

