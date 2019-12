David Montpetit se joint à D-BOX en tant que nouveau chef des finances





MONTRÉAL, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX:DBO), un chef de file du divertissement immersif a le plaisir d'annoncer la nomination de David Montpetit à titre de chef des finances. Dès son entrée en fonction, qui se fera le 13 janvier 2020, M. Montpetit (CA et CPA) supervisera les activités financières et opérationnelles de la Société.

Fort d'une vaste expertise de plus de vingt ans en finances d'entreprise et d'exploitation, M. Montpetit est un chef des finances d'expérience présentant des habiletés tactiques éprouvées pour le commerce interentreprises (B2B) et le commerce de détail (B2C).



« Nous sommes très heureux d'accueillir David Montpetit au sein de notre équipe de direction. Son intelligence financière et son expérience de gestion ajouteront sans aucun doute beaucoup de valeur aux activités de notre entreprise », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Cette nomination arrive à point nommé alors que D-BOX continue de miser sur son succès mondial et mettra en oeuvre une ambitieuse stratégie afin de développer des nouveaux marchés internationaux très prometteurs pour l'année 2020. »



« Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle et de contribuer à la poursuite de l'expansion du rayonnement international que connaît D-BOX », se réjouit David Montpetit. « J'ai hâte de pouvoir mettre à profit mon expérience, de contribuer à la vision à long terme de l'entreprise et de faciliter l'introduction de notre exceptionnelle technologie de mouvement à de nouveaux publics partout dans le monde. »



Avant d'entrer en service chez D-BOX, M. Montpetit a occupé le poste de vice-président des finances chez BONLOOK Inc., où il a mis en oeuvre une structure financière et opérationnelle visant à optimiser l'efficacité de l'entreprise. Auparavant, il a travaillé à titre de chef des finances et chef des systèmes d'information chez JE Mondou où il a supervisé les stratégies de développement organisationnel des commerces de détail classiques et électroniques. En 2002, M. Montpetit était directeur général et chef des finances de la compagnie Sysco, une entreprise publique au sein de laquelle il a collaboré à réduire les coûts d'exploitation et à augmenter de façon significative les revenus de la division québécoise. Il a également supervisé deux acquisitions stratégiques qui ont réussi à maximiser le rendement de l'entreprise.

M. Montpetit détient un baccalauréat en administration des affaires, obtenu en 1992, ainsi qu'une majeure en comptabilité de l'Université du Québec à Montréal.

