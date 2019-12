Dialogue s'associe à Doctor on Demand pour couvrir le marché américain





Dialogue est la première plateforme canadienne de télémédecine à offrir une gamme complète de services dans chaque province canadienne et aux États-Unis

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dialogue, le chef de file de la télémédecine canadienne, annonce aujourd'hui un partenariat d'avant-garde avec Doctor On Demand, le principal fournisseur de soins virtuels aux États-Unis. Grâce à ce partenariat, les entreprises clientes auront désormais la possibilité d'offrir des soins de santé virtuels de haute qualité à leurs employés en visite aux États-Unis.

Cette collaboration rend disponible la plate-forme innovante de soins virtuels Doctor On Demand au nombre croissant de membres de Dialogue, qui permet à plus de 300 000 Canadiens d'accéder instantanément à des soins au moyen de visites virtuelles.

« Avec maintenant plus de 500 entreprises à travers le Canada offrant Dialogue à leurs employés, nous cherchons toujours à innover afin de mieux répondre aux besoins de nos patients. Beaucoup de nos patients se rendent souvent aux États-Unis pour le travail ou le loisir?; leurs employeurs auront désormais la possibilité de leur offrir accès à des soins virtuels afin de pouvoir voyager en toute tranquillité », explique Chérif Habib, cofondateur et PDG de Dialogue.

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés comme partenaire de soins virtuels de Dialogue pour les États-Unis. Nous voyons une occasion unique d'offrir à plus de patients des soins de santé de haute qualité pendant qu'ils voyagent au-delà des frontières, et nous sommes impatients d'en améliorer l'accès pour le nombre croissant de membres de Dialogue », déclare Hill Ferguson, PDG de Doctor On Demand.

Les faits en bref

Ce partenariat unique permet aux membres de Dialogue d'avoir accès aux services médicaux de Doctor On Demand dans les 50 états américains;

Les entreprises clientes canadiennes auront désormais la possibilité d'offrir une couverture aux États-Unis en tant que module complémentaire à compter du 1er janvier 2020;

Grâce à Doctor On Demand, les membres de Dialogue peuvent consulter des médecins certifiés dans l'état américain où ils voyagent, recevoir un diagnostic et le plan de traitement approprié via une consultation virtuelle;

Lorsque les plans de traitement comprennent des ordonnances, elles peuvent être récupérées par le patient dans la pharmacie américaine la plus proche;

Les patients peuvent voir un médecin de Doctor On Demand immédiatement dans un délai moyen de cinq minutes ou moins ou parcourir les profils de médecins et planifier un rendez-vous.

À propos de Dialogue

Dialogue est une plateforme virtuelle de pointe, ouverte 24/7 qui offre des services de soins de santé intégrés aux employeurs soucieux du bonheur, de la santé et du rendement optimal de leurs employés. À partir d'une application mobile ou d'un ordinateur, Dialogue donne accès à une équipe complète de professionnels de la santé (coordonnateurs de soins, infirmiers, médecins de famille et professionnels de la santé connexes), dans le but d'aider les employés à jouir du meilleur équilibre travail-vie personnelle possible. Pour obtenir plus de renseignements sur Dialogue, visitez le site dialogue.co, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.





À propos de Doctor on Demand

Doctor On Demand, le principal fournisseur de soins virtuels aux États-Unis, réinvente les soins de santé. La plate-forme nationale de soins de santé Doctor on Demand place le patient au premier plan en donnant accès à des médecins certifiés, à des psychiatres et psychologues agréés et à une équipe de coordination des soins via des visites vidéo, téléphoniques, et messagerie instantanée. Doctor On Demand a un taux de satisfaction de 4,9 sur 5 sur l'iTunes et Google Play, et est devenu le fournisseur de soins virtuels de choix de centaines de compagnies, dont quatre des sociétés Fortune 10. Grâce à son application mobile et à son site internet, les patients peuvent accéder à des soins de qualité dans les 50 états dans un délai moyen de 5 minutes, 24/7.

Doctor On Demand offre ses services par l'entremise des employeurs, des plans de santé et directement aux consommateurs. Bien que l'assurance ne soit pas requise, des dizaines de millions d'Américains bénéficient de visites médicales et comportementales couvertes, y compris des services complets de santé mentale et corporelle; soins préventifs, soins chroniques, soins urgents et santé comportementale.

La mission de Doctor On Demand est d'améliorer la santé grâce à des soins attentionnés et à l'innovation. Basé à San Francisco, il possède des bureaux à Minneapolis et Washington, D.C. Pour accéder à Doctor On Demand, téléchargez l'application (iTunes ou Google Play) ou visitez www.doctorondemand.com.

