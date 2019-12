Le « Carrefour JEunesse » : un projet pour les jeunes du Québec





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) dévoile le « Carrefour JEunesse », un véritable projet de société où les jeunes seront acteurs de leur parcours et où les carrefours jeunesse-emploi (CJE), en complémentarité avec les partenaires de leur milieu, les accompagnent dans la réalisation de leurs projets de vie.

Présenté en amont de la grande journée de consultation, organisée par le Secrétariat à la jeunesse, pour le renouvellement du plan d'action pour la jeunesse du gouvernement du Québec, le « Carrefour JEunesse » se veut une réponse nécessaire et concrète pour préparer le Québec de demain afin de contrer l'exclusion de jeunes aptes à participer à l'essor culturel, social, économique et écologique de leurs communautés, le déclin démographique et l'exode de nos régions.

Le « Carrefour JEunesse » est le résultat de plus de deux années de consultations, de rencontres et d'échanges effectués auprès de plus de 5000 jeunes de toute la province, de plusieurs centaines d'intervenants de première ligne et de dizaines de partenaires du milieu jeunesse. Cette démarche de réflexion collective est essentielle pour le RCJEQ et ses membres afin de répondre aux préoccupations et aux besoins des jeunes dans leur globalité.

« Le « Carrefour JEunesse » est une véritable opportunité pour le Québec de se donner les moyens nécessaires pour que tous les jeunes, sans exception, puissent contribuer à son essor. Ce projet de société représente une réflexion tangible aux questions de notre époque pour préparer le Québec de demain et ainsi poursuivre notre accompagnement dans le développement du plein potentiel des jeunes. Proposant un accompagnement dans l'ensemble des sphères de vie des jeunes, le Carrefour JEunesse est une proposition concrète où les CJE travailleront en complémentarité avec les acteurs de leur milieu afin de répondre aux besoins des jeunes et de leur communauté. » a déclaré le directeur général du RCJEQ, monsieur Alexandre Soulières.

Dans le cadre de la présentation du « Carrefour JEunesse », le RCJEQ sera présent dans certaines villes du Québec au courant du mois de janvier afin de rencontrer des jeunes, des intervenants et des partenaires de leur communauté. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour obtenir la liste des villes visitées ainsi que les dates et plus récentes mises à jour.

Afin de s'engager vers cette importante transition, le RCJEQ a lancé aujourd'hui son nouveau site internet ainsi qu'une image de marque renouvelée.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 84 membres issus de toutes les régions du Québec et ayant pour ambition que notre province soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis plus de 20 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration avec pour objectif de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques.



Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE, véritables milieux de vie, font une différence dans la vie de près de 60000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

www.trouvetoncje.com

