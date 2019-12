AVIS AUX MÉDIAS : Un « Coeur d'Enfant » illumine le site Glen





Les représentants des médias sont invités à assister à la cérémonie de dédicace de la très belle et imposante sculpture « Coeur d'Enfant » maintenant installée sur le site Glen. Fruit d'un partenariat entre le Centre d'art contemporain du Québec et l'Hôpital Shriners pour enfants© ? Canada, cette sculpture s'illuminera le soir pour former un ensemble harmonieux avec les autres oeuvres d'art déjà présentes sur le site. La coupure de ruban se fera en présence de l'artiste, du donateur, des officiels du Centre d'art contemporain et de l'hôpital ainsi que de nombreux invités.

Date : mercredi 11 décembre 2019 Heure : 11 h Lieu : Hôpital Shriners pour enfants ? Canada

1003, boulevard Décarie

Montréal (Québec) H4A 0A9

Stationnement : vous pouvez vous stationner dans le stationnement souterrain près du P3A - 100. Repérez l'entrée Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada et prenez l'ascenseur jusqu'au niveau rez-de-chaussée.

Les médias auront l'occasion de rencontrer le directeur général du Centre d'Art Contemporain, M. Dominique Rolland, l'artiste Assia, M. Jacques Boissonneault, directeur général de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada ainsi que le président du Conseil des gouverneurs, M. David Merrett. Des images de la statue illuminée le soir seront offertes aux médias.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 07:35 et diffusé par :