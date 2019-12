La ville d'Incheon prend son envol en tant que plaque tournante de la culture et du tourisme pour l'Asie du Nord-Est avec le pôle de complexes de villégiature Yeongjong de l'IFEZ





Avec son infrastructure touristique et ses ressources riches, parmi lesquelles il convient de citer l'Aéroport international d'Incheon de haut niveau mondial, l'Île de Ganghwa, sa zone portuaire ouverte et ses nombreuses îles, le gouvernement de la ville métropolitaine d'Incheon prévoit de prendre son envol en tant que plaque tournante de la culture et du tourisme en Asie du Nord-Ouest à travers le projet de pôle de complexes intégrés de Yeongjong-do.

La ville internationale de Yeongjong, où se trouve l'aéroport international d'Incheon, continue d'étendre ses installations culturelles et touristiques, avec notamment des hôtels 5 étoiles, des casinos réservés aux ressortissants étrangers, des salles des congrès, des spas, des parcs de loisirs et plus encore.

Ouvert en avril 2017 en tant que premier complexe touristique de Corée, la « Paradise City » comprend un hôtel 5 étoiles de 711 chambres, le plus large casino réservé aux étrangers de Corée, et une salle des congrès capable d'accueillir 1 600 personnes. Depuis septembre 2018, elle dispose d'un hôtel-boutique comptant 58 suites, un spa mêlé à la culture du sauna sec coréen, le plus large club de loisir d'Asie du Nord-Est, et un espace d'exposition. En mars 2019, elle a inauguré le Wonder Box, un parc de loisir en intérieur développé autour du concept de « parc d'attraction pour le soir », offrant des divertissements aux visiteurs étrangers et locaux.

Prévu pour une ouverture en 2021, le Caesars Resort Complex est actuellement construit à Yeongjong-do par Caesars Entertainment dont le siège est à Las Vegas. Le Caesars Resort Complex comprendra un hôtel de luxe de plus de 700 chambres, un casino réservé aux ressortissants étrangers, des installations de convention, une salle de spectacles, un spa unique et une piscine.

Contigu à l'Aéroport international d'Incheon et prévu pour une inauguration en 2022, l'Inspire Resort Complex est en cours de construction sous la direction de Mohegan Gaming and Entertainment (MGE), le propriétaire du casino Mohegan Sun situé au Connecticut. Le complexe touristique comprendra un hôtel de luxe de plus de 1 250 chambres, un casino réservé aux ressortissants étrangers, et des parcs d'attraction en intérieur et en extérieur. Il exploitera également un lieu de spectacle (stade) qui pourra accueillir 15 000 personnes, et où seront présentés toute l'année des spectacles exceptionnels de l'envergure de ceux de Las Vegas. Ce lieu devrait contribuer largement à la propagation de la Vague coréenne.

L'Autorité de la Zone économique franche d'Incheon prévoit que les activités du complexe de villégiature génèreront plus de 20 000 nouveaux emplois et auront un effet incitatif sur la production d'environ 2 billions KRW (1 680 million USD) chaque année. On prévoit également que l'industrie du complexe de villégiature va contribuer nettement à stimuler l'économie régionale et le développement du secteur MICE (réunions, primes, conférences et expositions).

