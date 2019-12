Un nouveau gros joueur sur le marché des bières artisanales





QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'a lieu l'ouverture officielle d'une impressionnante usine de brassage de bières à Québec : la Brasserie Maltco. Elle occupera une superficie d'environ 20 000 pieds carrés, soit près d'une fois et demie la superficie de la glace du Centre Vidéotron. Le concept est unique : en plus de produire des boissons houblonnées, l'usine sera prochainement hôte d'un salon de dégustation et d'un musée de la bière. Originale, quelque peu excentrique, non conformiste et audacieuse, Maltco est une brasserie à facture artisanale, mais à production industrielle qui conçoit et distribue de merveilleux produits ingénieux aux saveurs locales, urbaines et modernes.

La salle de brassage a la capacité de brasser plus de 40 000 hectolitres, et dès sa première année, la nouvelle brasserie prévoit brasser environ 9 000 hectolitres de bière. Ce chiffre équivaut à environ 2 millions de canettes. Une petite partie de cette production sera vendue sur place et une autre sera acheminée au restaurant-microbrasserie Les Maltcommodes situé à Beauport. Cependant, la grande majorité des bières seront distribuées par un vaste réseau de détaillants de la grande région de la Capitale-Nationale, et un peu partout au Québec.

Pour débuter, quatre bières seront brassées :

La Tannante - Weizen blanche

La Sacripante - Lager de style Steam Beer

La Fraîchier - Winooski NEIPA

L'Achalante - Irish Red Ale crémeuse

En plus de servir à la production de la bière, les installations seront hôtes d'un musée sur l'histoire de la bière et d'un salon de dégustation. En effet, il sera possible d'en apprendre plus sur l'histoire de la bière au Québec en faisant une visite interactive des lieux, de goûter et de découvrir les produits brassés sur place.

« Avec la possibilité d'acheter et de goûter nos produits directement dans nos installations, et de visiter le premier musée de la bière, on va attirer plus de gens à Québec et faire rayonner le savoir-faire de tous les microbrasseurs de chez nous. Pour nous, c'était important de créer quelque chose de plus gros qu'une microbrasserie et de redonner à notre industrie. On a, au Québec, des passionnés et des experts du brassage », a affirmé Alain Rochette, un des trois entrepreneurs à l'origine du projet.

Pour plus d'informations, visitez le site Web: https://www.brasseriemaltco.com/ .

