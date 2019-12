Elkay Interior Systems fait l'acquisition de Schloffer GmbH, Designed2Work et Designed2Work Intl., entreprises basées en Europe pour les sièges et le décor





Une démarche qui élargit la croissance de l'entreprise dans la conception pour la vente au détail de marque internationale et renforce ses capacités

OAK BROOK, Illinois, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Des représentants d'Elkay Interior Systems (EIS), société basée à Milwaukee dans le Wisconsin, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par cette société américaine de Schloffer GmbH, société mondiale de sièges et d'intérieur basée en Autriche, ainsi que de ses sociétés apparentées, Designed2Work et Designed2Work International. Cette démarche renforce la capacité d'Elkay Interior Systems à servir sa clientèle internationale dont les opérations connaissent une expansion rapide dans la restauration, l'hôtellerie et la vente au détail de marque en Europe et au Moyen-Orient.

Schloffer GmbH, entreprise familiale riche de près de 60 années d'expérience s'est établie au cours des deux dernières décennies comme l'une des sociétés européennes de premier plan pour aménagement intérieur et les produits manufacturés destinés aux franchises dans la restauration. Schloffer GmbH intervient dans plus de 60 pays dans le monde entier et tire une grande fierté de sa qualité hors pair liée à sa production basée en Autriche, ainsi que de son expérience dans la complexité de la logistique et de sa faculté d'adaptation aux besoins des clients.

Elkay Interior Systems ? ou EIS ? est un leader mondial dans le design, la stratégie de marque, les sièges, le décor et l'ameublement pour le secteur des intérieurs commerciaux. Société privée d'Elkay Manufacturing, elle se spécialise dans les marchés de la restauration, de la vente au détail, de l'hôtellerie et de l'enseignement. Elle aide depuis près de 40 ans les meilleures marques mondiales à gérer leur expérience de la vente au détail de marque sur les marchés internationaux. Cette acquisition complète presque la chaîne logistique mondiale d'EIS en lui permettant de répondre aux besoins de ses clients actuels et futurs au fur et à mesure de son expansion mondiale.

« Nous avons suivi un parcours de croissance remarquable depuis que nous avons été achetés par Elkay en 2017, » explique Tony Lutz, vice-président et directeur général. « En février 2017, nous avons intégré l'instrument commercial de l'entreprise d'Elkay au Mexique afin de constituer Elkay Interior Systems, Latin America... et en 2018, nous nous sommes portés vers les marchés asiatiques. Avec l'acquisition de Schloffer GmbH et de Designed2Work, nous faisons entrer dans le giron un producteur européen solide, ce qui est fondamental pour appuyer les stratégies de croissance internationale de notre clientèle mondiale. »

EIS conseille, dessine, construit et installe des intérieurs commerciaux, du concept à l'achèvement comme aucune autre société sur le marché aujourd'hui. Ses concepteurs et ses artistes apportent vision, force et cohérence tout en faisant vivre les marques de nos clients. Des managers spécialisés dans les projets et des gestionnaires de marché guident soigneusement les objectifs des projets, leurs échéanciers et leurs budgets. De vastes unités de production et des installateurs certifiés assurent une exécution sans faille de chaque élément. L'assistance de la Société est maintenue bien après le jour d'ouverture par le biais d'une équipe experte internationale du service clientèle.

EIS travaille avec une liste exceptionnelle de clients internationaux dont beaucoup s'ouvrent activement aux marchés en Europe et au Moyen-Orient. La société a une expérience avérée dans la création d'intérieurs extraordinaires réalisés autour du globe avec les plus hauts degrés d'excellence.

« Nous sommes enchantés de devenir une partie de l'entreprise mondiale d'Elkay Interior Systems, » a souligné Klaus Schloffer, président de Schloffer GmbH, Designed2Work et Designed2Work Intl. « Nous y voyons l'occasion d'une synergie et d'une croissance prodigieuses avec la totalité des entreprises mondiales d'Elkay. Nous sommes faits l'un pour l'autre au point de vue culturel et les entreprises d'EIS produisent un excellent travail pour nos segments communs de clientèle ? nous sommes ainsi très fiers de rejoindre cette équipe très respectée. Ensemble, nous sommes persuadés de pouvoir collaborer et étendre nos capacités afin de mieux servir nos clients mondiaux à mesure que leurs opérations s'accroissent sur toute la planète. »

À propos d'Elkay

Entreprise familiale depuis 1920, Elkay fabrique des produits novateurs et assure un service clientèle exceptionnel depuis presque un siècle. Tout en étant fière d'être la société numéro 1 de la vente d'éviers de cuisine en Amérique, Elkay a élargi son offre commerciale il y a plus de quatre décennies pour fournir aujourd'hui robinets, fontaines réfrigérées, fontaines à boire, systèmes de distribution d'eau Smartwell ainsi que les postes de remplissage de bouteilles ezH2O aux multiples récompenses, en plus de bassins en acier inoxydable et en quartz de classe mondiale. Notre entreprise Elkay Interior Systems est de premier plan mondial dans le design et l'agencement d'environnements de la vente au détail de marque pour des noms mondiaux parmi les plus importants. Elkay Commercial Systems fournit des produits en acier inoxydable pour cuisines commerciales autour du globe. Tout comme votre famille, Elkay a des valeurs et des traditions qui perdurent ? comme notre engagement envers la durabilité et ce que nous redonnons à la communauté. Avec son siège aux États-Unis à Downers Grove dans l'Illinois, Elkay compte aujourd'hui plus de 2 500 employés dans le monde entier, lesquels travaillent dans 21 endroits répartis sur les États-Unis, la Chine et le Mexique. Visitez www.elkay.com.

À propos de Schloffer GmbH

Fondée en 1960 par Alois Schloffer, la Société reste à ce jour aux mains de sa famille. Son fils Klaus Schloffer en est le PDG et il a transformé la Société en une entreprise qui fournit son ameublement dans plus de 60 pays dans le monde entier. Schloffer est fière de sa production à son siège en Autriche dans une installation reflétant sa conscience du CO 2 . Son équipe de 40 spécialistes est assistée par un équipement à la pointe du progrès et elle s'appuie sur des fournisseurs de confiance et de qualité contrôlée. Pour en apprendre davantage, visitez https://www.schloffer.com/en/about-us/

À propos de Designed2Work et de Designed2Work International

Designed2Work et Designed2Work Intl. se spécialisent dans la conception pour le secteur commercial de la vente au détail, en particulier les franchises de restaurant. Ensemble avec Schloffer GmbH, les sociétés fournissent un ensemble intérieur holistique allant bien au-delà de la fabrication de meubles. Pour en apprendre davantage, visitez https://www.schloffer.com/en/solutions/design/

