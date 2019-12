redONE choisit le BBS en tant que service VNOnDemand de MDS Global pour consolider l'accélération de son expansion régionale





MDS Global Ltd, fournisseur de premier rang de BBS en tant que service, a annoncé aujourd'hui que redONE Network Sdn Bhd (redONE), un opérateur de réseau mobile virtuel malaisien, faisait désormais partie de sa clientèle. redONE a en effet procédé à l'achat de la solution de BBS en tant que service VNOnDemand de MDS Global.

Créé en 2012, redONE est le premier opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO pour Mobile Virtual Network Operator) de Malaisie à offrir des services postpayés abordables, un ensemble d'autres forfaits mobiles avantageux généralement non proposés par les opérateurs de réseaux mobiles classiques, dont les appels illimités même lorsque le solde du crédit d'appel affiche zéro, ainsi qu'une plateforme de vente postpayée et dématérialisée. Grâce à une infrastructure de réseau de télécommunication de pointe, redONE est parvenu à stimuler sa croissance, à la fois en termes de nombre d'abonnés et de revenus. À l'heure actuelle, plus d'un million de clients bénéficient de la plus vaste couverture réseau déployée à travers la Malaisie et Singapour. La société a également pour projet ambitieux de s'implanter en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines.

La réussite de redONE s'est accélérée grâce à sa compréhension intrinsèque du client. Lauréat de nombreux prix récompensant ses pratiques et ses valeurs, l'opérateur propose des services conçus et influencés par les aspirations des clients, qui se retrouvent transposées dans l'offre de forfaits mobiles de la société. C'est grâce à sa conscience aiguë des exigences de modifications des services et des évolutions des tendances que redONE s'est mis à la recherche d'une infrastructure système BBS capable de s'adapter en toute flexibilité à l'entreprise et aux besoins de ses clients dans différents pays.

La solution de BBS en tant que service VNOnDemand de MDS Global a répondu aux critères requis de flexibilité, de fonctionnalité et de service. Spécialement configuré pour offrir aux nouveaux venus sur le marché et aux VNO/VNE fixes et mobiles la liberté dont ils ont besoin pour fournir des services avantageux, le système VNOnDemand utilise un modèle de paiement en fonction de la croissance et gère la monétisation, l'assurance et l'engagement basé sur les données tout en réduisant les nouvelles dépenses et compétences de l'opérateur.

Farid Yunus, PDG du groupe redONE a déclaré : « Pour arriver là où nous en sommes en Malaisie, nous avions conçu un système BBS complexe en interne, mais notre expansion régionale et l'augmentation du nombre de nos abonnés nécessitent désormais la collaboration de partenaires technologiques solides et appartenant aux meilleurs de leur catégorie. La solution VNOnDemand de MDS Global nous permet de continuer à faire de redONE le plus important MVNO de la région ASEAN. »

Gary Bunney, PDG de MDS Global, a affirmé : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par redONE en tant que nouveau partenaire BBS. Fort d'une base d'abonnés atteignant plus de 1,2 million d'utilisateurs pour la seule Malaisie, redONE a démontré la réussite d'un modèle économique convaincant. »

Et de poursuivre : « Le fait que la majorité de ses abonnés bénéficie de services postpayés souligne la compréhension aiguë qu'a redONE de son marché, ce qui assure l'entreprise d'être idéalement positionnée pour exporter son modèle couronné de succès dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Nous sommes ravis de travailler avec redONE, afin de faciliter et de renforcer ses capacités BBS aujourd'hui et à l'avenir, tout au long de son expansion à travers l'Asie du Sud-Est. »

À propos de MDS Global

MDS Global est un chef de file des capacités BSS en tant que service, proposant des solutions VNO, B2B et IdO. Nous assurons tous les aspects de la monétisation, l'assurance et l'orientation du client dans le cadre de produits et services complexes. Nous offrons un modèle d'opération numérique dans un contexte DevOps, qui permet de renforcer ainsi l'expérience des parties prenantes et de fournir une souplesse commerciale sans précédent.

Basé au Royaume-Uni, MDS Global compte parmi ses clients des sociétés telles que BT Enterprise (Royaume-Uni), eir (Irlande), iD Mobile de Dixons Carphone (Royaume-Uni), TalkTalk (Royaume-Uni), Telefónica (Royaume-Uni), Vodafone (Allemagne, Grèce et Pays-Bas), Orange (Belgique), KPN (Pays-Bas) et Telia (Danemark).

MDS Global est une société appartenant à Volaris.

Pour de plus amples informations : www.mdsglobal.com.

