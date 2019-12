PASàPAS, leader français de l'accompagnement SAP, et Planeum, acteur majeur sur le marché de la Business Intelligence SAP en France, annoncent leur rapprochement dès le 1 er janvier 2020





K9 Group et sa principale entité, PASàPAS, poursuivent leur développement avec l'acquisition de Planeum.

Fondée en 2003, Planeum, reconnue en France sur le marché de la Business Intelligence SAP, combine savoir-faire métier et maîtrise des solutions SAP dans la mise en oeuvre de projets décisionnels, analytiques BI et de Data Management.

Ce rapprochement s'inscrit dans le plan de croissance de K9 Group qui affiche la volonté du Groupe d'être leader sur le marché des projets de transformation.

Concrètement, il permet au Groupe de devenir un acteur majeur sur l'ensemble des solutions Analytiques et Business Intelligence de SAP, ainsi que sur la planification et l'élaboration budgétaire, la simulation et la prédiction, la data science et le Big Data.

Une opération au service des clients et des collaborateurs

PASàPAS, opérateur de la transformation des entreprises via leur SI SAP, maîtrise l'ensemble des enjeux SAP de ses clients : de la gestion des licences, la maintenance éditeur, l'infogérance et les transformations liées à l'adoption de solutions cloud, aux projets de transformation, métiers et IT et à l'adoption des nouvelles technologies développées par SAP.

Planeum met en oeuvre des applications décisionnelles dédiées à l'amélioration de la performance des entreprises et développe un savoir-faire technique et métier autour de toutes les offres BI de SAP : BW/4HANA et BW on HANA, BPC Embedded, SAP BusinessObjects (Lumira/Design Studio) mais aussi SAP Analytics Cloud, l'analytique embarqué avec S/4HANA ou l'analyse prédictive.

L'intégration de Planeum à PASàPAS permet au Groupe d'accélérer sa capacité à accompagner ses clients dans leurs projets de transformation en renforçant son expertise sur les enjeux de Business Intelligence.

« PASàPAS et Planeum ainsi réunis possèdent une vision stratégique et des capacités technologiques capables de répondre à l'évolution des métiers et des modèles économiques en cours. Déjà reconnu par SAP comme expert dans l'accompagnement vers SAP S/4HANA (PASàPAS a été récompensé par SAP du prestigieux Pinnacle Award « SAP S/4HANA Move » en 2019) PASàPAS renforce ainsi sa capacité à conduire la transformation de ses clients, en les emmenant vers SAP S/4HANA et plus largement vers une transformation durable de leur Système d'Information » explique Jeroen Bent, Président de K9 Group.

Les 4 associés fondateurs de Planeum poursuivent « Nous rejoignons PASàPAS avec la certitude de pouvoir poursuivre notre engagement de qualité de service auprès de

nos clients et de maintenir une position d'acteur majeur sur l'adoption de l'innovation SAP en entreprise. Ce rapprochement représente une belle opportunité pour nos clients, comme pour nos collaborateurs »."

Faisant suite au rachat de Projexia en septembre au Canada, ce rapprochement permet également au Groupe d'étendre sa couverture de service en termes de plage horaires, Planeum étant présent à l'Ile Maurice, pour le plus grand bénéfice de ses clients.

L'intégration opérationnelle de PASàPAS et de Planeum prend effet dès le 1er janvier 2020. Les clients pourront bénéficier d'une équipe de 75 consultants expérimentés, dédiés aux enjeux Business Intelligence, Planning et Data.

David Savani, Hervé Quelquejay, Lam Nguyen et Stéphane Thévenot, les 4 associés fondateurs de Planeum deviennent actionnaires de K9 Group et restent directement impliqués dans ce projet puisqu'ils continueront à avoir un rôle opérationnel.

A propos de K9 Group

K9 Group est une communauté d'entreprises liée par une raison d'être commune : permettre aux entreprises de libérer leur potentiel de développement grâce à la transformation de leur Système d'Information et par des valeurs communes, celles portées par la charte « Human First » qui vise à mettre l'humain au centre des préoccupations du Groupe. Le Groupe réunit PASàPAS, Dunette, KPF SI, Projexia.

A propos de PASàPAS

Avec 370 experts salariés, 300 clients, 10% de croissance, PASàPAS est le leader français de l'accompagnement SAP. PASàPAS assure une couverture complète des enjeux SAP à travers 3 métiers : Infogérance, Projets, Maintenance & Support SAP. PASàPAS s'engage à délivrer un niveau de service premium grâce à l'expertise de ses consultants et au niveau de partenariat installé avec ses clients, basé sur le long terme et la proximité.

A propos Planeum

Avec 55 consultants salariés, 40 clients satisfaits, Planeum est un acteur reconnu sur l'implémentation de l'ensemble des solutions Analytics et Business Planning dans le monde SAP. En proposant un dispositif personnalisé à chacun de ses clients, Planeum a su créer des collaborations pérennes et se distinguer par la fiabilité de ses interventions. Les équipes de Planeum contribuent quotidiennement à la mise en oeuvre d'applications innovantes qui participent à la valorisation de la donnée d'entreprise chez les clients SAP. Ce savoir-faire est reconnu par l'éditeur au travers du programme ?SAP Recognised Expert' on SAP Hana et par son écosystème via les retours d'expérience présentés à l'USF.

