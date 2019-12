Le Graduate Management Admission Council intègre quatre nouvelles écoles de commerce





RESTON, Virginie, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Counciltm (GMACtm), une association internationale d'écoles supérieures de commerce de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'adhésion de quatre nouvelles écoles. L'arrivée de Hult International Business School ; de Maastricht University, School of Business and Economics ; de Sabanci University, Sabanci Business School et de Trinity College Dublin, Trinity Business School porte le nombre total de membres du GMAC à 229.



Les membres du GMAC suivent un processus accessible sur invitation uniquement régi par le conseil d'administration de l'organisation. Les candidats participent ensuite à un processus de candidature exhaustif qui répond à des engagements soutenus destinés à contribuer à la mission du GMAC : fournir les outils et les informations nécessaires pour que les écoles et leurs talents se découvrent et s'évaluent.

« Le nombre d'écoles de commerce de qualité dans le monde signifie que le parcours d'un candidat vers un diplôme supérieur ne connaît pas de frontières », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC.« Nous sommes ravis d'accueillir ces institutions au sein du GMAC car elles reflètent la mondialisation du secteur de l'enseignement supérieur. Chaque école apporte une perspective et une expertise uniques de sa propre expérience et contribuera de manière significative à notre mission. »

En plus de répondre aux critères d'adhésion, chaque école a pris un engagement spécifique pour aider le GMAC à remplir sa mission.

Hult International Business School

Hult International Business School est un pionnier de l'éducation à but non lucratif et la première école de commerce américaine à triple accréditation. Classée par le Financial Times, The Economist, Forbes et Bloomberg Businessweek, l'école supérieure Hult propose des programmes de premier cycle, des cycles supérieurs et des formations pour cadres et décerne des diplômes américains et britanniques sur ses campus mondiaux à Boston, San Francisco, Londres, Dubaï, Shanghai et New York. Fondée par l'un des entrepreneurs les plus prospères d'Europe, Bertil Hult, l'école est fondée sur la conviction que les compétences en affaires ne peuvent vraiment être acquises qu'avec l'expérience. En plongeant des étudiants du monde entier dans des expériences pratiques et de terrain dès le premier jour, les programmes de Hult développent les compétences dont les employeurs et les entrepreneurs ont le plus besoin. En partenariat avec le GMAC, Hult poursuivra son travail axé sur la création d'une communauté mondiale de diplômés confiants et capables, prêts à relever les défis de demain.

Maastricht University, School of Business and Economics

De nouvelles approches innovantes de l'enseignement et de la recherche ont consolidé la réputation de la Maastricht University School of Business and Economics en tant qu'école de commerce de premier plan. Située aux Pays-Bas, Maastricht mettra à profit son expérience pour soutenir la mission du GMAC consistant à introduire l'innovation sur le marché tout en aidant les écoles et les candidats à entrer en relation. Ils partagent l'engagement du GMAC à améliorer et à ajouter des services qui soutiennent et s'appuient sur les efforts considérables déployés par les écoles de commerce pour faire venir des classes talentueuses et diversifiées chaque année. Maastricht utilisera les connaissances et l'expertise du secteur pour aider à développer du matériel de formation en gestion qui reconnaît les tendances actuelles comme la numérisation, la durabilité et la responsabilité.

L'université Sabanci, la « Sabanci Business School »

Créée en 1999 comme école supérieure de gestion et élargie plus tard pour inclure l'enseignement de premier cycle, la « Sabanci Business School » (Sabanci SBS) à Istanbul, en Turquie, est rapidement devenue une des principales écoles de commerce de sa région ; classée parmi les meilleures écoles de commerce par le Financial Times. Toujours axée sur la recherche, la Sabanci SBS propose une gamme de programmes stimulants et innovants qui répondent aux besoins actuels et potentiels des étudiants en commerce, et à l'environnement dans lequel ils travailleront. Dans tous ses programmes, Sabanci SOM a fait preuve d'innovation, en se concentrant sur le développement de liens étroits avec le monde des affaires, en trouvant le juste équilibre entre la théorie et la pratique de la gestion et en formant des managers socialement responsables. La Sabanci SBS a participé à la table ronde des écoles clés du GMAC en Turquie et offre des informations précieuses dans toute la région.

Trinity College Dublin, Trinity Business School

La Trinity Business School se trouve au coeur d'une université de recherche de renommée mondiale située au centre de Dublin, capitale européenne et plaque tournante du commerce mondial. L'approche de la Trinity Business School en matière d'éducation englobe la recherche internationale et l'expertise industrielle dans une approche basée sur des projets où l'impact sur les entreprises et la société est essentiel. La Trinity Business School aide ses étudiants à obtenir leur « boussole morale » et à exceller dans le « leadership éthique », en développant des stratégies commerciales qui encouragent les attitudes éthiques des consommateurs et des investisseurs. Dans le cadre de l'engagement de la Trinity Business School pour contribuer à la société mondiale, ils aideront le GMAC à continuer d'offrir l'excellence dans l'enseignement commercial et fourniront des informations précieuses d'Irlande et d'Europe pour aider à étendre et à améliorer l'offre du GMAC.

Pour être considérés comme membres du GMAC, les écoles doivent remplir un processus de demande et doivent maintenir un processus d'admission sélectif ; offrir un programme de maîtrise en administration des affaires, en gestion ou équivalent ; et soutenir activement la mission du GMAC et utiliser l'examen GMAT ou d'autres évaluations du GMAC dans le cadre de leurs processus d'admission et d'inscription. Elles participent également à la gouvernance du GMAC, y compris le vote sur les élections du conseil d'administration et d'autres questions qui peuvent être soumises au conseil.

À propos du GMAC

Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association axée sur la mission de grandes écoles de commerce supérieures dans le monde. Nous sommes engagés depuis 1953 dans la création de solutions pour que les écoles de commerce et les candidats puissent mieux se découvrir, s'évaluer et entrer en relation. Nous travaillons au nom de la communauté des écoles de commerce et de l'enseignement supérieur en management, et nous guidons également les candidats dans leur parcours vers l'enseignement supérieur, afin qu'aucun talent ne soit laissé de côté.

Le GMAC fournit au secteur de l'enseignement supérieur en gestion, des opportunités de développement professionnel et des évaluations de classe mondiale, conçues pour faire avancer l'art et la science des admissions. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l'examen du Graduate Management Admission Testtm (GMATtm) est l'évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée. Cet examen est reconnu par plus de 7 000 programmes dans le monde. D'autres évaluations GMAC comprennent l'examen NMAT de GMACtm (NMAT®), pour l'entrée dans des programmes de gestion des cycles supérieurs en Inde, au Nigeria, aux Philippines et en Afrique du Sud, et l'Executive Assessment (EA), qui soutient les besoins d'admission de plus de 160 programmes dans le monde.

www.mba.com, notre portail phare consacré aux ressources et informations de formation en management, reçoit 6 millions de visites par an et comprend l'outil de correspondance School Search et le service de recherche GMASStm, une technologie basée sur les données qui met en relation des candidats et des écoles de commerce. Ces plateformes font partie de GMAC Connect, une suite de services qui aident les écoles à attirer des étudiants grâce à des solutions de recrutement qui marient notre connaissance de marché, nos données, notre portée et nos points de contact candidats.

Les filiales du GMAC incluent la société d'édition en ligne basée au Royaume-Uni BusinessBecause, une destination riche en contenu qui aide les étudiants à identifier les bonnes écoles de commerce pendant les phases critiques de réflexion et de sélection de leur voyage, et The MBA Tour, qui soutient le recrutement mondial des écoles de commerce en organisant des événements axés sur la formation commerciale dans le monde entier.

Le GMAC est une organisation mondiale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez vous rendre sur le site www.gmac.com .

