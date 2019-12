LifeSphere MultiVigilance d'ArisGlobal opérationnel chez l'une des cinq premières entreprises pharmaceutiques ; un système de sécurité de nouvelle génération fourni à plus de 2 300 utilisateurs finaux





La mise en oeuvre, assurée en temps voulu par l'équipe des services d'ArisGlobal, permet à l'une des cinq premières entreprises pharmaceutiques de traiter un million de cas d'effets indésirables par an

MIAMI, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, un prestataire visionnaire en matière de technologies de développement de médicaments pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui avoir assuré avec succès la plus importante implantation de systèmes de sécurité des médicaments du secteur et mis en service en temps voulu son offre LifeSphere® MultiVigilance de nouvelle génération. Cette mise en oeuvre, gérée par l'équipe interne des services d'ArisGlobal, a requis la migration de 6,8 millions de cas anciens, la formation de plus de 2 300 utilisateurs finaux et une coordination étroite avec le client, l'une des cinq premières entreprises pharmaceutiques au monde, qui rencontrait des difficultés avec ses anciens systèmes technologiques de sécurité des médicaments.

Pour gérer une mise en oeuvre d'une telle envergure, ArisGlobal a recouru à son offre Organizational Readiness, une solution permettant une gestion évolutive du changement, une formation des utilisateurs finaux et des services infogérés, afin d'assurer une transition fluide pour le client. Ce dernier, après avoir examiné d'autres offres du secteur durant un processus d'appel d'offres exhaustif, a finalement porté son choix sur ArisGlobal pour sa technologie innovante d'informatique en nuage, sa configuration souple et prête à l'emploi, développée en collaboration avec les leaders du secteur, mais aussi pour sa capacité éprouvée à assurer une mise en oeuvre à grande échelle qui traitera plus d'un million de cas d'effets indésirables par an. Suite à la mise en service réussie, le partenariat va s'étendre pour intégrer d'autres offres du portefeuille de solutions LifeSphere d'ArisGlobal.

« Fournir un système de sécurité des médicaments de bout en bout à plus de 2 300 utilisateurs finaux n'est pas chose aisée », a déclaré Ashok Katti, le Directeur d'exploitation d'ArisGlobal et Président d'APAC. « Et tout mettre en place en temps voulu, après avoir déployé un programme complet de formation et de gestion du changement, sans problèmes majeurs, démontre véritablement la relation forte que nous avons bâti avec le client. Nous sommes très heureux de ce partenariat et nous avons toute confiance en notre avenir commun. »

LifeSphere MultiVigilance 10 d'ArisGlobal est le seul système de sécurité de bout en bout du secteur permettant une automatisation prête à l'emploi. Réalisé avec des leaders du secteur comme la FDA et doté d'une toute nouvelle architecture et d'un design intuitif, LifeSphere MultiVigilance 10 ouvre un nouveau chapitre de la technologie de sécurité pharmaceutique.

Pour en savoir plus : pour de plus amples informations sur LifeSphere MultiVigilance 10, rendez-vous sur : https://www.arisglobal.com/products/lsmv10/

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal transforme la façon dont les entreprises des sciences de la vie les plus florissantes actuellement réalisent des percées et commercialisent de nouveaux produits. LifeSphere®, notre plateforme technologique de mise au point de médicaments de bout en bout, intègre Nava®, notre moteur de calcul cognitif propriétaire pour automatiser l'ensemble des fonctions de base du cycle de développement des médicaments. Forte d'une expertise approfondie et d'une perspective sur le long terme qui s'étend sur plus de 30 ans, LifeSphere® est une plateforme unifiée qui améliore l'efficacité, garantit la conformité, fournit des données exploitables et réduit le coût total de possession grâce à une architecture de logiciel en tant que service multi-tenant.

Basé aux États-Unis, ArisGlobal dispose de bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'actualités, suivez ArisGlobal sur LinkedIn et Twitter.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/523994/ArisGlobal_Logo.jpg

Contact :

Alberto Cantor

Responsable principal

Marketing d'entreprise

acantor@arisglobal.com

+1 609-360-4042

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 02:30 et diffusé par :