ESI Group : Relever les défis de transformation de l'industrie automobile grâce au prototypage virtuel

ESI Group (Paris:ESI), pionnier du prototypage virtuel pour les industriels, sera présent pour la 4ème année consécutive au CES de Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020. ESI présentera ses solutions de prototypage virtuel, en présence de certains de ses clients, fournisseurs et constructeurs automobile (Farasis Energy, Gazelle Tech et GAC R&D Center Silicon Valley Inc). Des démonstrations illustreront le rôle essentiel que joue la simulation dans la transformation digitale des industries.

Les industriels, notamment du secteur automobile, sont confrontés à une complexité croissante, entre la nécessité de transition vers de nouvelles solutions de mobilité, le raccourcissement des délais de production et de commercialisation, la concurrence mondialisée, la pression sur les coûts, ou encore les contraintes réglementaires, sécuritaires et environnementales. Grâce à la maîtrise du prototypage virtuel basées sur la physique des matériaux, ESI met à disposition des solutions qui répondent aux enjeux de la transformation des industriels pour une amélioration de la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Combinées à la réalité virtuelle, ces solutions deviennent immersives et centrées sur l'opérateur. Elles permettent d'accélérer les prises de décision collaboratives dès les phases de conception du projet.

Certains clients d'ESI Group, du constructeur automobile GAC R&D Center Silicon Valley Inc, à Farasis Energy, fournisseur sino-américain de batterie et Gazelle Tech, start-up qui a développé une solution innovante de mobilité basée sur des micro-usines et un nouveau prototype de véhicule ultra léger, viendront témoigner de la valeur unique offerte par le prototypage virtuel, aux côtés des équipes de management du groupe représentées par :

Cristel de Rouvray, Chief Executive Officer

Mike Salari, Executive Vice President for Innovation, Value Discovery & Services, Americas Region Director

Fouad El Khaldi, General Manager of Industry Strategy

Caroline Borot, Strategic Marketing & Business Development Manager Engineering Solutions

Eric Kam, Manufacturing Business Channel Marketing Manager

Peiran Ding, Center of Competence Leader for Electric Cars

Serge Laverdure, Autonomous Driving Solution Director

Quatre thèmes principaux rythmeront les échanges :

Comment améliorer et accélérer le développement des véhicules ?

Comment garantir la meilleure performance et sécurité des véhicules électriques ?

Comment améliorer l'expérience des passagers à bord des véhicules autonomes ?

Comment construire et tester les futures générations de véhicules grâce aux solutions de réalité augmentée, immersives et centrées sur l'humain ?

ESI et ses clients présenteront ces sujets sur le stand 9020 ? LVCC, North Hall Automotive Section.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group déclare : « ESI est un partenaire stratégique de choix capable d'accompagner les acteurs de la mobilité dans leur transformation grâce au prototypage virtuel. Nous agissons comme un accélérateur en permettant aux industriels de répondre à leurs défis de conception, production, maintenance, ainsi que de réduction des impacts environnementaux et d'augmentation de la sécurité. Véritable rendez-vous international de l'innovation, le CES est pour nous une vitrine indispensable permettant également à nos clients de venir témoigner de la valeur ajoutée de notre travail. »

À propos d'ESI Group

ESI Group est un acteur mondial de la transformation des industriels. Grâce à sa maîtrise des techniques de simulation et de son savoir-faire unique de la physique des matériaux développée et affinée au cours des 45 dernières années, la société propose des solutions de prototypage virtuel. ESI Group a défini une approche globale centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle tm), incontournable lors trois étapes clés de la vie d'un produit : sa conception, sa fabrication et son usage.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau. Son chiffre d'affaires en 2018 s'est élevé à 139M? et 30% a été consacré en R&D. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Le Groupe a remporté le prix Gaïa en 2018 pour la troisième année consécutive, dans la catégorie des ETI.

A propos du prototypage virtuel

Vers une nouvelle économie centrée sur l'usage, la transformation du secteur industriel est une réalité mondiale contraignant l'ensemble de ses acteurs ; entre raccourcissement des délais de production et de commercialisation, intensification concurrentielle, pression sur les coûts, ou encore disruptions réglementaires, sécuritaires et environnementales. L'enjeu pour les industriels est de taille : innover et se transformer en maintenant et améliorant leurs niveaux de croissance et de rentabilité.

Face aux bouleversements opérationnels actuels profonds impactant les industriels de tous secteurs, le prototypage virtuel s'impose comme la solution de référence leur permettant de supprimer essais physiques et prototypes réels. Les bénéfices des solutions de simulation du groupe offrent un gain opérationnel et économique significatifs. Au-delà de la performance des industriels sur leur méthodologie de production, ESI adresse désormais la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en maintenance prédictive.

