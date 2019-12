Assistez à la table ronde d'Astea Roundtable lors du Field Service Europe 2019 et découvrez comment son approche client assure un service ininterrompu au sein d'une industrie de la vente au détail en pleine effervescence





AMSTERDAM, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Astea International Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des services de terrain et de mobilité, a annoncé aujourd'hui le parrainage du Field Service Europe 2019. Cette année, les discussions porteront principalement sur les moyens d'améliorer les services de terrain en élargissant l'offre de services et en s'orientant vers des modèles axés sur les résultats. Dans cette optique, Astea organisera une table ronde à laquelle participera Centric, une organisation cliente basée aux Pays-Bas, qui fournit des solutions et services informatiques à plus de 4 000 clients au sein de divers secteurs de l'industrie, y compris la vente au détail, le gouvernement, la finance et la chaîne d'approvisionnement. Lors de cette table ronde, les responsables des services de Centric retraceront l'évolution que leur organisation a connue pour atteindre le niveau de prestation de services proactif et ininterrompu que les clients exigent aujourd'hui.

Anthony Daly, le vice-président de la prestation de services Astea dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Ferry Kalfsvel et Jos van Walree de Centric se réuniront autour du thème « Comment répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain en matière de services de terrain ». Les participants apprendront comment Centric a intégré l'informatique décisionnelle à ses outils et ses systèmes de surveillance et de gestion afin d'éviter les temps d'arrêt imprévus. Ils découvriront également comment Centric a amélioré l'efficacité de ses opérations de services de terrain tout en répondant aux exigences de ses clients pour obtenir de meilleurs temps de réponse et offrir des expériences de service plus personnalisées.

« Si vous voulez que vos opérations soient plus efficaces, vous devez disposer d'outils de veille qui vous indiquent ce qui ne va pas ou ce qui va mal plutôt que perdre de temps à passer des appels et effectuer des visites de maintenance. », a déclaré Ferry Kalfsvel, directeur général de Centric Supply Chain Solutions, « Au final, vous devez pouvoir surveiller les appareils et les réparer à distance. »

Jos van Walree, le responsable de l'unité commerciale des services gérés de vente au détail chez Centric, a poursuivi en expliquant à quel point il est essentiel pour son équipe de garder opérationnels les dispositifs de point de vente de leurs clients.

« Nos clients sont les magasins de détail, où tout est relié aux caisses enregistreuses. », a-t-il expliqué, « Si leur caisse enregistreuse ne fonctionne pas, nos clients ne peuvent pas gérer leur entreprise ou continuer à fonctionner efficacement. La mission de Centric consiste à veiller à ce que cela ne se produise pas. Nous faisons en sorte que leur entreprise continue de prospérer et de se développer. »

En plus de participer à la table ronde, l'équipe Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Astea sera présente sur le stand 18 pour montrer comment la plateforme de gestion de services sur le terrain unique d'Astea fournit des renseignements commerciaux basés sur les données dont les organisations de services ont besoin pour offrir des services proactifs et ininterrompus.

Si vos clients requièrent une prestation de services plus cohérente et personnalisée, participez à notre table ronde ou rendez-vous le stand 18 pour découvrir comment Astea peut aider votre organisation à moderniser ses outils, ses systèmes de surveillance et de gestion pour atteindre ces objectifs stratégiques et bien d'autres encore en 2020. Vous pouvez également en savoir plus en consultant le site Astea.com.



« Pour conclure, la date de cette conférence est parfaitement alignée avec l'annonce de l'intégration de deux géants du secteur de gestion de services sur le terrain ? IFS et Astea ? qui devrait se terminer avant la fin de l'année. Les équipes IFS et Astea sont ravies de commencer à travailler ensemble et d'utiliser Field Service Europe 2019 comme une opportunité de réseautage et de célébrer la suite. »

À propos d'Astea International

Astea International est un leader mondial de la prestation de services de terrain et de la gestion de la main-d'oeuvre mobile. Son champ d'action couvre tous les éléments essentiels à une gestion complète du cycle de vie des services : gestion de la clientèle, gestion des services, gestion des actifs, gestion de la logistique avancée et inversée, ainsi que gestion et optimisation de la main-d'oeuvre mobile. La technologie d'Astea aide les meilleures sociétés de services du monde à accroître leurs bénéfices tout en trouvant le juste équilibre entre la satisfaction des clients et le niveau des services grâce à une communication proactive qui crée une expérience fluide, cohérente et hautement personnalisée à chaque point de contact de la relation client. Les solutions d'Astea unifient les processus, les personnes, les composants et les informations pour recentrer l'ensemble de l'entreprise sur la création d'une valeur durable sur les marchés mondiaux hautement concurrentiels.

www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.

© 2019 Astea International Inc. Astea est une marque commerciale de Network Data, Inc., une filiale d'Astea International Inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1040745/FieldServiceAmsterdam_EventBanner__1.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 02:00 et diffusé par :