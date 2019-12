Saga annonce le lancement officiel du jeton SGA





Saga annonce aujourd'hui le lancement du jeton Saga (SGA), première monnaie numérique mondiale, stabilisée, contrôlée par ses détenteurs. SGA permet aux citoyens du monde de stocker et déplacer de la valeur sans difficulté au-delà des frontières ? un besoin accéléré par le rythme de la mondialisation.

Fonctionnant en collaboration avec des banques, des institutions financières et des régulateurs, SGA joue un rôle de passerelle pour porter les monnaies numériques sur la place publique, en réduisant le risque et en instaurant la confiance. SGA est la première monnaie numérique à répliquer le fonctionnement des monnaies nationales des banques centrales et à en faire une application à l'échelle mondiale :

? Dotée d'un modèle monétaire raffiné et inspirée d'instruments éprouvés des banques centrales.

? Régie par ses détenteurs au moyen de divers mécanismes de vote, SGA remet le pouvoir dans les mains des citoyens modernes du monde, plutôt que dans celles d'entreprises ou d'un seul gouvernement.

? Adossée à une réserve d'actifs reflétant les droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (un panier de devises incluant USD, EUR, GBP, CNY et JPY). Cela fait office de mécanisme stabilisateur pour réduire la volatilité.

? Non anonyme et conforme car les détenteurs de la monnaie sont soumis à un processus KYC (« connaître son client ») en ligne qui garantit la conformité avec les normes de lutte contre le blanchiment de capitaux ? mais leur confidentialité est maintenue.

Ido Sadeh Man, fondateur de Saga, a déclaré : « Les monnaies n'ont pas suivi le rythme de la mondialisation et ne répondent pas à la portée mondiale ni aux besoins de la vie moderne. L'importance économique décroissante des frontières nationales, l'évolution de la société et la nécessité d'une diversification monétaire ont créé un besoin pour une monnaie complémentaire, mondiale et non gouvernementale. Nous avons fait en sorte de répondre à ce besoin en lançant la première monnaie numérique stabilisée, régie par ses détenteurs et conforme aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux. »

Pour servir de monnaie mondiale, Saga a créé un modèle monétaire robuste et un système de gouvernance efficace. La caractéristique clé de son modèle monétaire est un fournisseur de liquidité basé sur la blockchain : un contrat intelligent qui ajuste la fourniture de jetons Saga afin de répondre à la demande du marché et limiter l'impact des fluctuations de la confiance accordée par le marché au prix du jeton SGA. Les recettes issues de l'émission de nouveaux jetons SGA sont gardées en réserve, conservées dans des banques réglementées et stockées dans des actifs liquides qui répliquent la composition en devises des DTS.

