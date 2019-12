LeddarTech s'associe à First Sensor afin d'accélérer le déploiement de LiDAR pour les systèmes avancés d'aide à la conduite et les applications de conduite autonome





QUÉBEC, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour l'automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché, est heureuse d'annoncer une collaboration stratégique avec First Sensor AG, un leader dans le développement de solutions avancées de capteurs qui se joint par le fait même à l'écosystème Leddar.



LeddarTech, avec le soutien de First Sensor et d'autres joueur d'avant plan de l'industrie, met au point la seule option de plateforme LiDAR ouverte et complète pour les fabricants d'équipement d'origine et les fournisseurs de premier rang. Cette plateforme confère les avantages suivants :

un ensemble plus complet de solutions qui répond aux exigences des fabricants d'équipement d'origine et des fournisseurs de premier rang;

des architectures communes ainsi que des composants standardisés qui assurent un risque moindre, une évolutivité accrue du volume de production, une optimisation des coûts et une souplesse permettant de gérer plusieurs applications LiDAR;

une feuille de route évolutive de plateforme assurant une performance accrue et une optimisation des coûts;

une capacité de tirer parti de la propriété intellectuelle, de l'expertise et du soutien des chefs de file technologiques.

Dans l'ensemble, ces avantages contribueront à la réussite des clients de LeddarTech et paveront la voie à un déploiement à grand volume plus sûr et viable des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des applications de conduite autonome.

LeddarTech et First Sensor entameront cette collaboration en procédant à la mise au point d'une trousse d'évaluation LiDAR qui démontre un concept technique dans un LiDAR fonctionnel. Cette trousse constitue un outil permettant aux fournisseurs de premier rang et aux intégrateurs de systèmes de concevoir leur propre LiDAR fondé sur la technologie LeddarEngineMC, les photodiodes à avalanche (APD) de First Sensor et les autres technologies, produits et services des partenaires de l'écosystème. Cette trousse d'évaluation sera essentiellement axée sur les applications de LiDAR placés à l'avant des automobiles pour la conduite à grande vitesse sur autoroute, tels que les systèmes de pilotage routier et d'assistance aux embouteillages.

First Sensor, un des principaux fournisseurs d'APD haute performance, développe le sous-module récepteur fondé sur leurs APD pour la trousse d'évaluation LIDAR. Ce sous-module récepteur, qui utilise le système sur puce breveté LeddarCoreMC et le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC de LeddarTech, capture l'impulsion réfléchie provenant des objets dans le champ de vue afin de fournir des données de temps de vol pour rendre une image 3D qui inclut une information de profondeur.

« Nous sommes ravis de nous associer de façon stratégique à First Sensor, l'un des principaux développeurs et producteurs mondiaux de puces, de composants, de capteurs et de systèmes de capteurs », a déclaré Michael Poulin, vice-président, Gestion de produits, à LeddarTech. « First Sensor, LeddarTech et d'autres membres de choix, travaillant en synergie dans l'écosystème Leddar, apporteront une valeur ajoutée à nos clients. »

« Nous sommes résolus à concevoir et à développer des solutions LiDAR de qualité automobile adaptées au marché, et l'opportunité de collaborer avec LeddarTech nous permettra vraiment de faire évoluer le secteur de la conduite autonome », a déclaré Marc Schillgalies, vice-président du développement à First Sensor AG. « La conduite autonome est un marché qui évolue quotidiennement et, avec LeddarTech, nous mettons au point des technologies de nouvelle génération pour alimenter les fabricants d'équipement d'origine pendant de nombreuses années à venir ».

À propos de LeddarTech®

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L'entreprise est à la source de plusieurs innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des solutions de modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que point de départ pour les fournisseurs de solutions LiDAR.

À propos de First Sensor AG

Fondée en tant qu'entreprise en démarrage technologique au début des années 1990, First Sensor est aujourd'hui un acteur mondial de la technologie des capteurs. S'appuyant sur le savoir-faire de l'entreprise en matière de conception et de production de puces ainsi que d'emballage microélectronique, First Sensor développe des capteurs standard et des solutions de capteurs sur mesure dans les domaines de la photonique, de la pression et de l'électronique avancée. Ces solutions répondent à la demande sans cesse croissante d'applications de détection avancées sur les marchés de l'industrie, du médical et de la mobilité. La force de First Sensor dans la conception de capteurs pour les systèmes de détection et de télémétrie de la lumière (LiDAR) propulsera également la prochaine génération de solutions de mobilité, contribuant en particulier à la création des toutes dernières applications de véhicules autonomes grâce au régulateur de vitesse adaptatif, à l'évitement des collisions, et bien plus. First Sensor est coté à la Bourse de Francfort depuis 1999 [Prime Standard ? WKN : 720190 ? ISIN DE0007201907 ? SIS]. Pour de plus amples renseignements : www.first-sensor.com

