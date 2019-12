Core Isogenics Inc., la filiale de Core One Labs, fait équipe avec Reiziger Pty. Ltd. pour promouvoir une technologie de culture nutritive à haut rendement





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 décembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce que sa filiale en propriété exclusive, Core Isogenics Inc., a entrepris un régime nutritionnel hautement complexe pour accélérer la croissance des plants de cannabis et accroître la qualité et la quantité de fleurs récoltées.

La pépinière et les salles d'amélioration génétique de Core Isogenics sont désormais en fonction. Environ 25 % de ces salles font maintenant activement partie d'un projet conjoint avec Reiziger® Holland visant à améliorer le rendement des récoltes. Il s'agit d'un jalon important dans le parcours de la Société, qui cherche à rehausser la profitabilité depuis la semence jusqu'à la mise en vente. L'objet principal du projet portera d'abord sur une étude de douze mois ayant pour but d'apparier les caractéristiques génétiques aux éléments nutritifs et de créer des régimes de fertilisation conçus spécifiquement pour assurer une absorption et une transformation maximales des nutriments en cannabinoïdes. Les attentes de la Société sont grandes envers cette technologie et envers les avantages possibles qu'elle pourrait représenter pour la marque CannaStripstm.

La pépinière est particulièrement bien adaptée pour ce type de projet; elle permet notamment de surveiller les conditions de culture de salles isolées et de documenter le programme d'alimentation ainsi que l'état du sol pour recueillir des renseignements dans le but d'évaluer avec justesse le procédé de culture. Cette documentation permettra à la Société de créer avec constance des produits de grande qualité à chaque récolte. Cette uniformité est essentielle pour le modèle de culture de la Société, qui veut disposer d'un résultat prévisible à chaque récolte.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de Core One Labs Inc., déclare : « La venue de Reiziger® et de sa technologie de culture au sein de nos opérations est une avancée majeure dans la croissance de Core One Labs. Le fait que Shaun Reid et son équipe hollandaise de cultivateurs chevronnés partagent avec nous leurs décennies d'expérience est extrêmement précieux et permettra d'accélérer de plusieurs années l'évolution de la pépinière de Core Isogenics, qui, autrement, aurait été lente. Notre capacité de culture intérieure sera la première à en profiter, avec de meilleurs rendements et des profils de cannabinoïdes plus marqués. » La Société continuera d'informer le marché quant à l'avancement de ce projet emballant.

À propos de Reiziger® Holland

Reiziger® se veut les premières solutions hydroponiques destinées aux artisans. Créées à partir des recettes originales utilisées par la légendaire banque de semences de Hollande dans les années 1980, les solutions Reiziger® récompensent l'artisan hydroponique avec des fruits et des fleurs de dimensions incomparables assorties d'arômes et de saveurs rehaussés. La collaboration entre le roi d'origine du cannabis, feu Nevil Schoenmakers, fondateur de la banque de semences de Hollande, et Reiziger a mené à la mise au point de la prochaine génération de technologies hydroponiques se servant du PPX, un phosphore breveté qui optimise la robustesse de la récolte, sa couleur et sa taille en améliorant l'assimilation du calcium, du magnésium et d'autres micronutriments selon une vaste gamme de pH. Les solutions de Reiziger sont le choix des maîtres artisans depuis 1984.

À propos de Core Isogenics Inc.

Située à Adelanto, en Californie, et exerçant ses activités au sein de l'industrie du cannabis de la Californie, Core Isogenics Inc. est une exploitation de culture et de pépinière autorisée par la ville et l'État. Core Isogenics Inc. développe avec Core One Labs Inc., une société établie en Colombie?Britannique, des souches de semences isogéniques et des pratiques culturales automatisées pour l'industrie du cannabis.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (comme les bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système d'administration sécuritaire, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripstm, la Société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle ainsi acquise par la Société lui a valu de nouveaux débouchés commerciaux dans les ventes en marque blanche.

