Zihaad Wells revient chez True Religion Apparel au poste de directeur créatif





True Religion Apparel, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait nommé Zihaad Wells en tant que son nouveau directeur créatif, avec prise de poste immédiate. M. Wells avait été auparavant vice-président du design, pour True Religion Apparel, de 2006 à 2017, avant d'occuper plus récemment les fonctions de vice-président du design et de la création, chez AG Jeans. Il sera responsable du design et de la commercialisation des produits ainsi que de la direction créative de la marque. M. Wells est placé sous l'autorité hiérarchique de Michael Buckley, le directeur général.

Fort de 20 ans d'expérience, Zihaad Wells jouit de connaissances approfondies du secteur des jeans de marque, qu'il s'agisse des marques, des produits, de la vente en gros ou au détail, et du commerce électronique. M. Wells a commencé sa carrière chez Levi's Europe, où il a travaillé pour les collections Levi's Red et Levi's Vintage, avant d'entrer chez True Religion Apparel en 2006.

Michael Buckley, directeur général, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis et fiers d'accueillir Zihaad Wells à nouveau chez True Religion Apparel. Zihaad Wells figure parmi les plus grands créatifs dans le secteur du jean et des vêtements de sport. »

Commentant sa nomination, M. Wells a ajouté, « Je suis extrêmement impatient de revenir chez True Religion en tant que directeur créatif. C'est un peu comme rentrer à la maison. J'ai hâte de collaborer avec Michael Buckley et toute l'équipe pour revenir à l'ADN de ce qui fait de True Religion une marque remarquable : l'équilibre parfait entre l'héritage et la modernité ancrés dans des vêtements en jeans emblématiques. »

À propos de True Religion Apparel, Inc.

En 2002, True Religion a fait son entrée sur la scène du denim à Los Angeles en faisant exploser la construction du jean classique à cinq poches. Avec son fil à cinq aiguilles, et son procédé de deux points par pouce, le point Super T de True Religion a été immédiatement reconnu pour son style unique qu'aucune autre marque denim dans le monde ne peut imiter. True Religion parle du caractère unique de chacun d'entre nous. La marque est portée par des athlètes, des musiciens et des artistes du monde entier pour exprimer leur style individuel. Offrant un assortiment exclusif de styles emblématiques, True Religion Brand Jeans se concentre sur la production de denims et de vêtements de sport, de qualité supérieure, pour hommes, femmes et enfants.

