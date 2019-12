Altasciences s'apprête à réaliser un essai clinique, financé par le NIH, sur les troubles liés à l'usage d'opiacés





Altasciences a été sélectionné par Indivior PLC pour effectuer « une étude de Phase I, à double insu, contrôlée par placebo, randomisée, à dose unique croissante, pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de l'INDV-2000 (C4X_3256) dans des conditions à jeun et après un repas chez des volontaires en bonne santé », en vertu de la possibilité de financement RFA-DA-19-002 du National Institutes of Health (NIH), dédiée au développement de médicaments pour prévenir et traiter les troubles et l'overdose liés à l'usage d'opiacés. La subvention a été attribuée à Indivior par le NIH durant l'exercice fiscal 2019, pour appliquer des solutions scientifiques visant à enrayer la crise nationale d'opiacés. En mars 2018, Indivior a signé un accord de licence avec C4X Discovery Holdings PLC (C4X) accordant à Indivior des droits mondiaux exclusifs pour développer et mettre sur le marché INDV-2000 (C4X_3256).

Réalisée pour la première fois chez l'humain, l'étude à dose unique croissante sera menée en deux parties. La partie I : à double insu, contrôlée par placebo, randomisée, à dose unique croissante dans des conditions à jeun. La partie II : ouverte, en chassé-croisé, randomisée, avec interaction alimentaire, à dose unique croissante, qui sera administrée une fois dans des conditions à jeun et une fois après un petit-déjeuner riche en matières grasses standard de la FDA.

Altasciences offre des connaissances et une expertise approfondies dans l'exécution d'essais sur les troubles liés à l'usage d'opiacés, et réalise depuis plusieurs années des études cliniques financées par le NIH et la FDA.

« Nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat avec Indivior, et nous sommes fiers de pérenniser notre contribution aux avancées thérapeutiques pour lutter contre les troubles liés à l'usage d'opiacés. Depuis l'obtention de notre première subvention du NIH en 2012, nous avons largement contribué à l'ensemble des connaissances dans ce domaine, et nous avons accéléré le développement de ces options vitales pour le traitement de l'addiction aux opiacés », déclare Chris Perkin, chef de la direction d'Altasciences.

À propos d'Altasciences

Altasciences est un organisme de recherche contractuelle de taille moyenne, résolument tourné vers l'avenir, qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques en phase précoce, allant de la sélection des principaux médicaments candidats à la validation de concepts. Depuis plus de 25 ans, Altasciences intègre les projets de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et exhaustives dans les premières phases du développement de médicaments. Les solutions complètes d'Altasciences incluent les études précliniques d'innocuité, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données. Tous ces services peuvent être adaptés aux exigences spécifiques du client. Altasciences permet à ses clients d'offrir de meilleurs médicaments à ceux qui en ont besoin, plus rapidement.

