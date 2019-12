Mobius Institute lance RELIABILITY CONNECT® et RELIABILITY CONNECT® en Español, deux communautés éducatives virtuelles pour praticiens, leaders d'opinion et fournisseurs de solutions de l'amélioration de la maintenance et de la fiabilité...





Mobius Institute lance RELIABILITY CONNECT® et RELIABILITY CONNECT® en Español, deux communautés éducatives virtuelles pour praticiens, leaders d'opinion et fournisseurs de solutions de l'amélioration de la maintenance et de la fiabilité dans le monde entier

Mobius Institutetm, le fournisseur de premier plan d'instruments d'amélioration de la fiabilité, de surveillance d'état, de formations sur l'analyse des vibrations, de certifications, de conférences professionnelles et de communautés multimédias, a annoncé aujourd'hui le lancement deRELIABILITY CONNECT® et de RELIABILITY CONNECT® en Español, outils constituant l'expansion de CBM CONNECT® et de CBM CONNECT® en Español. RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español sont au service des communautés professionnelles industrielles du monde entier, en qualité de ressource centrale d'amélioration de la fiabilité, avec des webinaires éducatifs en direct, des articles, des podcasts et des conseils rapides dans des formats multimédias sans frais pour le visiteur. Les visiteurs peuvent personnaliser leurs profils en fonction des catégories de fiabilité spécifiques sur lesquelles ils souhaiteraient en savoir plus. RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español se concentrent sur des sujets tels que le développement d'une stratégie des actifs, la surveillance de l'état, l'amélioration continue, l'analyse des données, l'élimination des défauts, le développement des stratégies de mise en oeuvre, la gestion du matériel, la gestion des personnes et les compétences de précision.

Aujourd'hui RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español ont été mis en ligne et constitueront la principale communauté multimédias riche en contenu axée sur le service à l'industrie mondiale de la maintenance et de la fiabilité, offrant des opportunités de développement des connaissances et un moyen de collaborer et de contribuer.

RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español ont été créés pour aller plus loin que les contenus éducatifs fournis par les entreprises de médias traditionnels, fournir un contenu ciblé s'appuyant sur les préférences des visiteurs, fournir un moyen direct pour quiconque souhaitant entrer en contact avec des experts et des pairs de l'industrie, donner aux leaders de l'industrie l'occasion de transmettre et de publier leurs succès et leurs réflexions de leadership éclairé dans différents formats multimédias, et créer une bibliothèque riche et ciblée de contenus liés à l'amélioration de la fiabilité qui puisse servir à développer les connaissances et les compétences des visiteurs en matière d'amélioration de la fiabilité.

« Les ingénieurs et les leaders en fiabilité ont une profession gratifiante mais difficile et ils ont besoin d'un outil où ils peuvent continuer à apprendre et trouver les ressources nécessaires pour prendre des actions positives afin d'assurer le bon fonctionnement des équipements. Pour les aider à ne pas effectuer des recherches sans fin sur Google ou se perdre sur un forum confus, nous sommes fiers de lancer RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español », a déclaré Jason Tranter, PDG et fondateur de Mobius Institute. « Le contenu attrayant est axé sur les besoins spécifiques des praticiens de l'amélioration de la fiabilité dans le monde, et les recherches peuvent être effectuées en fonction du sujet, de l'application, de l'étendue des connaissances requises ou du format médiatique préféré ; RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español offrent une ressource ciblée qui reconnaît vos besoins uniques. »

Pour en apprendre davantage sur RELIABILITY CONNECT et RELIABILITY CONNECT en Español visitez www.reliabilityconnect.com et http://esp.reliabilityconnect.com.

À propos de Mobius Institute

Mobius Institute est un fournisseur mondial d'instruments d'amélioration de la fiabilité, de surveillance d'état et de formations à la maintenance de précision, destinés aux responsables des installations industrielles, aux ingénieurs en fiabilité et aux spécialistes de la surveillance d'état. Mobius propose des formations par le biais de programmes de formation publique, en ligne et en usine. L'avantage principal de Mobius réside dans son style de formation unique qui s'appuie des animations 3D et des simulations logicielles novatrices, facilitant d'autant la compréhension de thématiques complexes. Depuis 2005, plus de 34 000 professionnels ont suivi des cours en classe, et des milliers d'autres ont reçu une formation grâce à ses produits d'apprentissage en ligne. Mobius Institute Board of Certificationtm est un organisme de certification accrédité ISO/IEC 17024 et ISO 18436-1 qui propose une certification mondialement reconnue. Mobius Institute a des agences en Australie, en Europe, en Inde, au Mexique, au Moyen-Orient et aux États-Unis et compte plus de 120 centres de formation dans 60 pays.

Copyright © 2019 ? Mobius Institute - Tous droits réservés. MOBIUS CONNECTtm, RELIABILITY CONNECT®, RELIABILITY CONNECT® en Español, CBM CONNECT®, CBM CONNECT® en Español, CBM CONNECT® Conference et Mobius Reliability sont des marques de Mobius Institute. Tous les autres noms de marque, noms de produits ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 16:30 et diffusé par :