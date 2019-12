Canopy Growth annonce la nomination de David Klein comme nouveau chef de la direction





Comme prévu, Mark Zekulin quittera ses fonctions d'ici la fin de l'année

SMITHS FALLS, ON, 9 décembre 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) a le plaisir d'annoncer la nomination de David Klein comme chef de la direction de la Société. Il entrera en fonction le 14 janvier 2020.

Ce poste permettra à David de mettre à profit sa vaste expertise, lui qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la haute direction de Constellation Brands au cours des 14 dernières années. Il possède une vaste expérience dans les secteurs des biens de consommation emballés et des boissons alcoolisées, une vision fortement axée sur les finances, ainsi que de l'expérience au sein de marchés hautement réglementés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe. Stratège aguerri, David sait comment bâtir des marques grand public durables tout en tirant profit de l'ampleur opérationnelle d'une capacité de production décentralisée. Doté d'un grand leadership, il est reconnu pour sa capacité à former des équipes diversifiées au rendement exceptionnel.

Dans le cadre de ses fonctions actuelles à titre de vice-président directeur et directeur financier de Constellation Brands, David supervise l'ensemble des activités financières, des fusions et acquisitions, ainsi que des technologies de l'information à l'échelle de l'entreprise. Il jouit d'un grand respect au sein de la communauté des investisseurs aux États-Unis et est reconnu depuis trois ans à titre de meilleur directeur financier selon la revue Institutional Investor. David est membre du comité exécutif de gestion de Constellation Brands. Il siège au conseil d'administration de Canopy Growth depuis plus d'un an et en est actuellement le président. Comme il est déjà proche de l'actuelle équipe de direction de la Société et qu'il en connaît la stratégie, il saura s'intégrer rapidement, un avantage non négligeable dans un secteur qui évolue aussi rapidement que celui du cannabis.

« Canopy Growth est aux premières loges d'une des nouvelles occasions de marché les plus intéressantes de notre époque, a déclaré David Klein. Grâce aux efforts de Mark et de toute l'équipe de Canopy Growth, aucune entreprise n'est en meilleure posture pour conquérir le marché émergent du cannabis. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe pour bâtir sur les fondations qui ont été posées, pour développer des marques qui interpellent les consommateurs et pour saisir l'occasion d'affaires qui se présente. Ensemble, nous soutiendrons une croissance durable digne d'un chef de file du secteur qui sera avantageuse pour les employés, les actionnaires et les collectivités où nous exerçons nos activités. »

La nomination de David Klein est le résultat d'un processus de recrutement rigoureux supervisé par un comité spécial du Conseil aidé par la firme internationale de dotation Heidrick & Struggles, laquelle a examiné le profil et rencontré en entrevue de nombreux candidats exceptionnels. David quittera tous les autres postes qu'il occupe actuellement, mais continuera à siéger au conseil d'administration de Canopy Growth. La Société a l'intention de nommer un nouveau président dès que David entrera en fonction comme chef de la direction.

Conformément au plan de transition annoncé précédemment et maintenant qu'un nouveau chef de la direction a été nommé, Mark Zekulin démissionnera de son poste de chef de la direction et cédera son siège au conseil d'administration de Canopy Growth le 20 décembre 2019. Employé fondateur de Canopy Growth (alors Tweed Marijuana Inc.), Mark a joué un rôle déterminant pour que Canopy Growth devienne ce qu'elle est aujourd'hui, d'abord à titre de président, puis de président et co-chef de la direction et, finalement, de chef de la direction.

« Les six ans passés à Canopy Growth ont été incroyables. J'ai pu assister à la croissance de l'équipe et de l'entreprise, qui est passée de cinq personnes dans une chocolaterie abandonnée à des milliers de personnes sur cinq continents, a commenté Mark Zekulin. Aujourd'hui, Canopy Growth a tout ce qu'il lui faut pour réussir, y compris des ressources, des infrastructures, une équipe et une culture primée garantes de succès. Je suis très honoré d'avoir contribué à écrire l'histoire d'une réussite canadienne unique comme celle de Canopy Growth et j'ai hâte de voir comment la Société continuera à évoluer et à croître sous la direction de David. »

Poussons vert l'avenir.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin ? notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules ?, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les changements touchant le leadership et les transitions. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cet énoncé prospectif pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés. Des exemples de tels risques figurent dans la notice annuelle de la Société du 27 juin 2018 qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada, disponible dans le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

