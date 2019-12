Avis aux médias - Annonce d'une aide financière pour la région de la Chaudière-Appalaches





QUÉBEC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une aide financière pour la région de la Chaudière-Appalaches.

Date : Le mardi 10 décembre 2019



Heure : 11 h



Lieu : Poste d'accueil du Parc régional du Massif du Sud

300, route du Massif

Saint-Philémon (Québec) G0R 4A0

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 14:06 et diffusé par :