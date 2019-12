Avis au public - Fermetures de voie sur le pont du barrage Témiscamingue du Québec





GATINEAU, QC, le 9 déc. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'en raison de conditions imprévues à l'emplacement des travaux, les fermetures de voie et les réductions périodiques de la largeur du trottoir sur le pont du barrage Témiscamingue du Québec, qui relie la route 101, au Québec, à la route 63, en Ontario, seront prolongés durant la période suivante, et ce, afin de réaliser des travaux de réhabilitation sur le pont du barrage du Québec :

du lundi 16 décembre 2019, à 7 h, au vendredi 2 octobre 2020, à 17 h.

Durant cette période, la circulation se fera en alternance et la largeur de la voie sera réduite. Le trottoir demeurera ouvert, mais sa largeur pourrait également être réduite à l'occasion. Les cyclistes devront descendre de leur vélo et marcher lorsqu'ils s'engageront dans les portions réduites.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.



SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 14:00 et diffusé par :