MAtv® dévoile sa programmation des Fêtes





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dès le lundi 16 décembre, MAtv proposera une programmation du temps des Fêtes des plus rassembleuses où l'humour, le cinéma et les émissions culturelles s'inviteront dans le salon des téléspectateurs pour leur offrir des moments de détente et de plaisir à partager en famille ou entre amis.

Pour finir l'année en humour !

Présentée par Les deux Colons d'Amérique dans une mise en scène rythmée d'Hugo Turgeon, la désopilante rétrospective de l'année Salut 2019! en écorchera plus d'un au passage! Réunissant six talentueux comédiens, ce spectacle politiquement incorrect présentera des sketches, des chansons, des danses et des parodies pour dresser un portrait des moments les plus marquants de l'actualité montréalaise, québécoise, canadienne et internationale.

Un spectacle de jazz haut en couleur !

Captée au magnifique cabaret Le Balcon, lieu patrimonial situé dans l'enceinte de l'église unie Saint-James du Quartier des spectacles, Les Fêtes en Jazz offrira un spectacle de pur ravissement pour les yeux et les oreilles. Les grands classiques du temps des Fêtes seront revisités avec élégance par le talentueux groupe La Cancão, constitué de Rébecca Rowley (voix), Philippe L'Allier (guitare), Olivier Hébert (contrebasse) et Yannick Parent (batterie).

Mordus de cinéma : à vos télés !

Les amoureux du 7e art ne seront pas en reste puisque Fantasia... tout court! leur offrira une sélection des courts métrages de la cuvée 2019 présentés dans le cadre du Festival international de films Fantasia. À la fois comiques, horrifiantes, touchantes et étonnantes, les oeuvres des réalisateurs de la relève du cinéma d'ici et d'ailleurs charment par leur ingéniosité et leur créativité.

Puis, les téléspectateurs seront entraînés dans les préparatifs des Noëls d'antan avec Montréal docs - Les documentaires d'une époque. Deux heures et demie au cours desquelles seront présentés Bientôt Noël (1958), signé entre autres par Georges Dufaux, qui nous fait vivre les préparatifs de la Noël 1957 à Montréal, ainsi que La veillée des veillées (1976) de Bernard Gosselin, qui nous fait taper du pied sur les plus beaux moments de la soirée de clôture du 3e Festival de musique traditionnelle de l'automne 1975.

Des célébrations partout au Québec !

Des contes et des chorales en provenance de tous les coins du Québec seront diffusés en rafale pour ajouter à la féérie du temps des Fêtes. À cet égard, MAtv - Cap-de-la-Madeleine proposera La veillée des Beaux Parleurs, qui dévoile des contes et des légendes du temps des Fêtes, ainsi que Le Printemps des Beaux Parleurs, prestations recueillies lors du rassemblement du conte et de l'art de la parole en Mauricie. Aussi, sera offert le concert Que le carillon de Noël résonne, chanté par la Chorale La Mi-Temps à l'église Saint-Laurent de Trois-Rivières. Alors que Sorel-Tracy présentera des airs traditionnels du temps des Fêtes avec le spectacle Noël au Grand Coeur, à Québec, le Concert de Noël, diffusé depuis la chapelle des Augustines de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur, et Les Contes à passer le temps, histoires touchantes se déroulant au coeur de la capitale nationale, feront partie de la diffusion. En provenance de la région de Sherbrooke, les chanteurs de l'Université Bishop's performeront dans la rustique salle Bandeen pour présenter un concert de Noël intitulé Frostiana Christmas Concert. Enfin, MAtv - Saguenay offrira Choeur Expérience Gospel, un concert de Noël composé de pièces classiques et traditionnelles, ainsi que Jeunes auteurs à vos crayons, un atelier d'écriture créatif destiné aux jeunes, en compagnie de l'auteur Yves Trottier.

La chaîne diffusera également en rappel Les chorales MAtv - Montréal, une émission spéciale enregistrée dans la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. La chorale des Petites Voix du Plateau, sous la direction de la chef Roseline Blain, revisite les chants traditionnels.

Émissions citoyennes des Fêtes

Pour leur part, les animateurs des émissions d'actualités Mise À Jour (Sophie Vallerand) et CityLife (Richard Dagenais) présenteront une rétrospective des événements marquants de l'année 2019. De plus, en débrouillage, l'ensemble des émissions de Mise À Jour et CityLife diffusées à l'automne sera disponible sur le site web matv.ca du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020.

Quant à Ma curieuse Cité, une production des participants au programme MON bénévolat de MAtv, elle offrira au public une émission festive avec les performances colorées de la troupe de comédiens-chanteurs Les Caroles de Noël. Anecdotes et rires seront au rendez-vous. Aussi, une entrevue avec l'équipe Opération Père-Noël, des chroniques et des reportages sur les paniers et les repas de Noël, ainsi que la nostalgie et la féérie de cette période de l'année!

Le plaisir de skier - nouveaux épisodes exclusifs !

En exclusivité pour les clients Vidéotron, les mordus de sports de glisse découvriront avec joie les nouveaux épisodes de l'émission Le plaisir de skier. Disponible sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv et sur mobile avec l'application illico, la série propose des destinations de rêve ainsi que de judicieux conseils.

Le Hockey junior majeur de retour en janvier

Cet hiver, MAtv convie les fans de hockey junior majeur à près d'une quinzaine de matchs à compter du vendredi 10 janvier à 19 h 30 alors que les Voltigeurs de Drummondville affronteront l'Armada de Blainville-Boisbriand en direct du Centre d'excellence Sports Rousseau.

Pour découvrir la programmation complète des Fêtes, consultez le site MAtv.ca

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

