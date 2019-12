Avis aux médias - Convocation de presse - Ensemble Montréal répond au budget dépensier de Projet Montréal

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et la...

Alors que la saison hivernale met en lumière les besoins criants des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir au Québec et au Canada et que la crise du logement fait de plus en plus de personnes mal-logées, le Front d'action...