Des services gouvernementaux sous un même toit - Transformation des bureaux de Services Québec de l'Île-de-Montréal





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de simplifier l'accès aux services publics gouvernementaux, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce que sept centres locaux d'emploi de l'Île-de-Montréal deviendront des bureaux de Services Québec d'ici le 23 décembre.

Les citoyens et les entreprises de la région peuvent y trouver une gamme élargie de services tels que des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, de l'accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation. Par ailleurs, les services d'immigration, de francisation et d'intégration sont offerts aux bureaux du nord-ouest et de l'ouest de Montréal.

Ancien nom Nouveau nom Date du changement Centre local d'emploi d'Ahuntsic Bureau de Services Québec du nord-ouest de Montréal 9 décembre 2019 Centre local d'emploi de LaSalle Bureau de Services Québec du sud de Montréal 9 décembre 2019 Centre local d'emploi de l'Ouest-de-l'Île Bureau de Services Québec de l'ouest de Montréal 16 décembre 2019 Centre local d'emploi de Mercier Bureau de Services Québec de l'est de Montréal 16 décembre 2019 Centre local d'emploi de Parc-Extension Bureau de Services Québec de Parc-Extension 16 décembre 2019 Centre local d'emploi de Saint-Michel Bureau de Services Québec du centre-nord de Montréal 23 décembre 2019 Centre local d'emploi d'Hochelaga-Maisonneuve Bureau de Services Québec du sud-est de Montréal 23 décembre 2019

Ces bureaux de Services Québec

sont situés dans un environnement géographiquement accessible;

ont une salle libre-service où des équipements peuvent être utilisés par la clientèle;

représentent un moyen de contribuer à la pérennisation des emplois dans la communauté.

Faits saillants :

La volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Ces partenariats permettront de faciliter et de simplifier l'accès aux services.

Ces bureaux s'ajoutent à ceux déjà déployés sur l'Île-de-Montréal. En effet, cinq autres bureaux de Services Québec y sont déjà présents, soit celui de la rue De Bleury depuis septembre 2016, celui du centre-est de Montréal depuis août 2017, celui du centre-ouest de Montréal depuis novembre 2017, celui du centre de Montréal depuis août 2018 et celui du nord-est de Montréal depuis octobre 2019. Quatre bureaux libre-service sont également accessibles dans les bibliothèques de Montréal suivantes : Grande Bibliothèque, Ahuntsic, Pointe-aux-Trembles et Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

