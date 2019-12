L'arrondissement de Ville-Marie octroie 150 000 $ au Service à la famille chinoise du Grand Montréal





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie a annoncé l'octroi d'une contribution exceptionnelle de 150 000 $ au Service à la famille chinoise du Grand Montréal afin d'augmenter l'offre d'espaces communautaires offerts au centre-ville. Ce montant permettra à l'organisme de relancer le Centre communautaire et culturel chinois de Montréal et de défrayer une partie des coûts nécessaires à la mise aux normes et à l'entretien du bâtiment situé au 1088, rue Clark.

Une contribution, plusieurs objectifs

Cette contribution financière, qui sera versée en deux versements, est significative pour la communauté chinoise et plus largement, pour la communauté montréalaise. En plus de préserver un édifice important pour la communauté chinoise, elle permettra d'appuyer un organisme actif en matière d'accueil des nouveaux arrivants et qui soutient les différentes communautés qui font la force de Montréal. Le Service à la famille chinoise du Grand Montréal participe en effet activement à la vitalité culturelle et sociale de l'arrondissement de Ville-Marie. C'est pourquoi l'organisme souhaitait relancer la vocation communautaire et culturelle du Centre.

Un geste significatif pour le milieu communautaire

La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, s'est réjouie de cette annonce. « Aucun service communautaire et culturel n'était offert au centre depuis plus de six ans. Nous souhaitions corriger cette situation. Grâce à cette contribution financière, l'arrondissement souhaitait offrir des infrastructures de qualité à la communauté chinoise, ainsi qu'aux autres groupes communautaires du quartier », a expliqué la mairesse Valérie Plante.

Robert Beaudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques, a pour sa part rappelé l'importance de travailler avec la communauté chinoise pour préserver la mixité sociale dans le Quartier chinois. « Ce geste nous permet de répondre à certaines des demandes entendues lors des consultations publiques et de mieux soutenir et valoriser la vie communautaire du Quartier chinois », a-t-il ajouté.

« C'est une très bonne nouvelle pour la communauté chinoise. Cela nous aidera dans notre mission d'intégration, d'entraide et d'accès à des services adaptés aux besoins des jeunes, des parents, des personnes aînées et des nouveaux arrivants », a commenté Xixi Li, directrice générale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal.

À propos du Centre communautaire et culturel chinois

Le Centre communautaire et culturel chinois, un organisme à but non-lucratif, a réalisé en 2005 un projet de construction d'un nouveau centre communautaire, au 1088, rue Clark. La Ville de Montréal avait consenti au Centre une emphytéose sur l'immeuble. Le centre avait été repris par Sécur Finance inc. à la suite d'un jugement de la Cour pour non-paiement de créance.

En mai 2019, Sécur Finance inc. a cédé l'emphytéose au Service à la famille chinoise du Grand Montréal, lui permettant ainsi d'utiliser pleinement le Centre. Le Centre communautaire et culturel chinois est maintenant loué en partie à Musitechnic et dispose de plusieurs salles pour l'organisation d'événements spéciaux, d'activités culturelles, communautaires et autres.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 11:30 et diffusé par :