Le Groupe Sabio renforce sa direction pour soutenir une croissance accélérée





Le Groupe Sabio a renforcé son équipe de direction pour soutenir l'objectif de l'entreprise de devenir un acteur dominant sur le marché de l'expérience client.

Afin d'accélérer encore sa stratégie de base, Jonathan Gale a été nommé PDG du groupe Sabio où il dirigera le développement continu, la communication et l'exécution d'une stratégie claire et convaincante pour Sabio dans la prochaine étape de son parcours.

Jonathan Gale apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la technologie SaaS, dont 20 dans le domaine de l'expérience client et des centres de contact. Ces connaissances, combinées à une compréhension détaillée de la création de produits et services cloud, aideront Sabio à développer sa plateforme existante de centres de contact, d'offres numériques et de services Insight.

Jonathan Gale a notamment dirigé NewVoiceMedia en tant que PDG de sa création à sa sortie réussie entre 2011 et 2018. Au cours de son mandat, les revenus de licence ont augmenté de 70x (les revenus globaux ont augmenté de 25x) avec un effectif de 500 personnes et, en raison de la force du produit et de sa clientèle mondiale, NVM a été acquise par Vonage Inc fin 2018 pour plus d'1/3 de milliard de dollars.

Auparavant, Jonathan était SVP Produit chez Mimecast et dirigeait avant cela la gestion des produits et le développement commercial chez Symantec Cloud Services qu'il a rejoint dans le contexte de l'acquisition par MessageLabs.

Andy Roberts passera à un nouveau rôle de vice-président du conseil et poursuivra son travail sur la croissance inorganique. Soutenu par Horizon Capital, Sabio a réalisé 6 acquisitions au cours des 3 dernières années et dispose d'un solide portefeuille de projets qui lui permettront d'accroître sa portée géographique et sa capacité de production conformément à sa stratégie principale.

Jonathan Gale a déclaré : " Je suis ravi de me joindre à l'équipe exceptionnelle de Sabio et de travailler avec notre incroyable base de clients pour les guider à travers cette période sans précédent d'évolution de l'expérience client. Notre objectif est de permettre à nos clients de profiter pleinement et de maximiser la valeur des toutes dernières technologies telles que : des outils en libre-service alimentés par l'intelligence artificielle, des outils d'engagement client vraiment agnostiques et des plateformes cloud évolutives et flexibles à l'infini. J'ai hâte de travailler avec tous les employés de Sabio, nos clients et nos partenaires pour aider à redéfinir une expérience client de classe mondiale. "

" Sabio occupe une position unique sur le marché mondial des centres de contacts clientèle car la société poursuit son expansion en termes de clientèle, de parts de marché, de partenariats stratégiques et de ses propres capacités produits, " a indiqué Lee Shorten, Président du Groupe Sabio. " C'est pourquoi nous prenons cette mesure pour renforcer notre direction, avec un nouvel ensemble de compétences et d'expérience pour faire passer l'entreprise à la prochaine étape de son parcours. "

Le Groupe Sabio offre des solutions et des services qui combinent de façon transparente les interactions numériques et humaines pour offrir une expérience client exceptionnelle. Parmi ses clients figurent Aegon, AXA Assistance, Bankia, BBVA, BGL, Caixabank, DHL, Essent, GovTech, HomeServe, Liverpool Victoria, M1, Office Depot, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Think Money et Transcom Worldwide. www.sabiogroup.com

http://twitter.com/sabiosense

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 11:15 et diffusé par :