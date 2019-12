La SAQ connaît un excellent deuxième trimestre





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La SAQ clôt son deuxième trimestre en enregistrant une croissance marquée de ses ventes de 59,3 M$ (+7,9 %) comparativement au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Cette augmentation permet à la SAQ de dégager un résultat net de 297,3 M$ (+10,6 %), entièrement remis au gouvernement du Québec au bénéfice des Québécois.

Résultat net 297,3 M$ +10,6 % Ventes 807,2 M$ +7,9 % Bénéfice brut 412,3 M$ +8,1 % Ratio des charges nettes

sur ventes 14,2 %

Augmentation des ventes dans le réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients) :

Les ventes de ce réseau ont atteint 730,8 M$, soit une hausse de 61,1 M$ ou de 9,1 %.

Les ventes en volume se sont accrues de 6,5 % pour un total de 42,7 millions de litres.

Ventes auprès du réseau des grossistes-épiciers :

Les ventes enregistrées auprès de ce réseau se situent à 76,4 M$ (-2,3 %).

Les ventes en volume correspondantes ont connu une baisse de 1,1 % pour s'établir à 9 millions de litres.

Amélioration du ratio des charges nettes :

La SAQ continue ses efforts d'optimisation pour le deuxième trimestre de son exercice financier 2019-2020 et améliore encore son ratio de charges nettes par rapport aux ventes pour obtenir un taux de 14,2 % comparativement à 15 % au deuxième trimestre 2018-2019.

Panier moyen

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs en succursale a augmenté pour s'élever à 49,05 $ comparativement à 48,27 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le prix de vente moyen au litre s'est établi à 18,73 $ en comparaison à 18,34 $ au deuxième trimestre de l'exercice 2018-2019.

Le Rapport trimestriel T2 2019-2020 est disponible dès maintenant dans SAQ.com.

Actualités

Une première position au palmarès de l'Indice WOW pour la SAQ

La firme Léger a dévoilé, dans le cadre de son étude WOW, le palmarès des meilleurs détaillants en magasin au Québec et des meilleurs détaillants en ligne au Canada le 5 novembre dernier. La SAQ s'est vu octroyer la première position dans la catégorie des « détaillants offrant la meilleure expérience en magasin » sur un total de 200 commerces alors qu'elle occupait la 2e place en 2018.

Nouvelles pastilles de goût pour le gin

C'est avec fierté que la SAQ a commercialisé l'an dernier plus de 650 produits québécois. Les gins québécois ont d'ailleurs connu une année faste enregistrant une progression de 47,6 % en un an. Vu l'engouement grandissant pour ces produits, la SAQ a intégré huit nouvelles pastilles de goût spécialement dédiées aux gins. Cette nouveauté vise à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés et à découvrir avec plus d'assurance de nouveaux produits dans une catégorie en pleine expansion. Les huit pastilles qui ont été créées sont : Genièvre, Agrumes, Herbacé végétal, Floral, Fruité, Épicé, Forestier boréal et Bois fumé.

La Grande Dégustation de Montréal

La SAQ a eu le plaisir de présenter, en partenariat avec A3 Québec, la Grande Dégustation de Montréal du 31 octobre au 2 novembre. Cet événement a permis aux Québécois d'échanger et de partager la passion de près de 200 vignerons, distillateurs et brasseurs provenant de partout dans le monde. La SAQ a d'ailleurs profité de cette occasion pour mettre de l'avant le savoir-faire des artisans d'ici avec son kiosque Origine Québec.

