Une année record pour le programme J'apprends le français de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dresse un bilan très positif de son programme J'apprends le français pour l'année qui se termine. Ainsi, 748 commerçants ont bénéficié de séances d'apprentissage du français sur leur lieu de travail en 2019 - un record depuis le lancement du programme en 2016.

« Le programme J'apprends le français suscite un engouement sans cesse croissant. Le nombre de commerçants qui y participent est en hausse marquée, et plusieurs d'entre eux poursuivent avec une seconde session. Nous sommes passés de 30 jumelages en 2017 à 900 jumelages entre des commerçants apprenants et des mentors linguistiques en 2019. Cet engouement dépasse d'ailleurs nos capacités, si bien que 396 commerçants sont malheureusement inscrits sur une liste d'attente », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Un programme adapté aux besoins des commerçants

« Le programme J'apprends le français repose sur trois piliers. Il y a d'abord les commerçants participants, qui ont une connaissance limitée du français. Comme une grande proportion d'entrepreneurs, ces commerçants travaillent de très longues heures et font face à d'importants défis de temps. Le programme leur permet de développer, sur leur lieu de travail, leurs compétences linguistiques dans le cadre d'ateliers de conversation qui portent sur les situations auxquelles ils font face dans leur quotidien », a indiqué M. Leblanc.

« Le second pilier, ce sont les quelque 190 étudiants spécialisés en enseignement du français désireux d'acquérir une expérience professionnelle dans leur domaine d'études qui ont agi à titre de mentors auprès des commerçants. Nous tenons à saluer la contribution de nos partenaires universitaires - l'Université Concordia, l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke et l'UQAM -, qui nous aident notamment dans le recrutement des mentors », a ajouté M. Leblanc.

« Finalement, le troisième pilier du programme, c'est la participation de la population. Le programme comprend ainsi une vaste campagne de communication et de sensibilisation sur l'importance de converser en français avec les commerçants. Cette campagne, qui s'intitule « J'apprends le français - encouragez-moi! », a ainsi rejoint plus de 600 000 résidents cette année, un autre record », a poursuivi M. Leblanc.

Une démarche offerte dans l'ensemble de la région métropolitaine et maintes fois primée

« L'année 2019 a été marquée par un élargissement important du territoire couvert par le programme, rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Québec. Le programme est désormais offert dans tous les arrondissements montréalais ainsi qu'à Laval, à Brossard et à Longueuil. Il est également offert à Sherbrooke depuis la fin 2018, grâce à un partenariat avec l'Université de Sherbrooke », a commenté M. Leblanc.

« Le programme a été primé à trois reprises. Après avoir reçu par le passé le « Prix de l'innovation en francisation » du ministère de la Culture et des Communications et le prix « Mérites en francisation des personnes immigrantes » du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, il a remporté en octobre dernier le « Prix du 3-juillet-1608 », décerné par le Conseil supérieur de la langue française. Il s'agit d'une distinction qui nous rend très fiers », a précisé Michel Leblanc.

« Pour l'année 2020, nous entendons poursuivre nos efforts, avec l'ensemble de nos partenaires, afin d'accroître la portée du programme et ainsi pouvoir desservir tous les commerçants souhaitant apprendre le français », a conclu M. Leblanc.

Le programme J'apprends le français est réalisé grâce à l'appui financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

