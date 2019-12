Parce que les peuples ont le droit d'être libres : Déclaration de solidarité Québec-Catalogne





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne interpellent les gouvernements du Canada et du Québec afin qu'ils condamnent les emprisonnements et qu'ils reconnaissent clairement le droit à la démocratie et à l'autodétermination du peuple catalan.

Ils invitent les Québécoises et les Québécois à signer la Déclaration de solidarité Québec-Catalogne afin de manifester leur appui au peuple catalan, et particulièrement aux prisonnières et prisonniers politiques détenus en Espagne depuis octobre 2017.

Le 14 octobre dernier, ces neuf leaders politiques et leaders de la société civile catalane ont été condamnés par le Tribunal Suprême d'Espagne à des peines de sédition, de malversation et de désobéissance totalisant près de 100 ans de prison pour avoir organisé le référendum du 1er novembre 2017 sur l'indépendance de la Catalogne et pour avoir respecté les mandats démocratiques que leur avait confiés la population catalane.

L'attitude répressive du gouvernement espagnol envers les élu-es et les représentantes et représentants de la société civile indépendantiste a également conduit une dizaine de personnes à l'exil forcé, dont l'ex-président Carles Puigdemont et plusieurs ministres de son gouvernement.

Jusqu'au 13 décembre, les représentants d'un grand nombre de pays et d'organisations de la société civile, dont plusieurs représentants du Canada et du Québec, participent à la Conférence de Madrid sur les changements climatiques (COP25). Rappelons que cette conférence a été déplacée de Santiago au Chili vers Madrid, en raison de la crise politique et sociale qui affecte le peuple chilien.

Or, nous tenons à rappeler que l'Espagne est aussi aux prises avec une crise politique qu'on ne peut pas ignorer, une crise caractérisée entre autres par une instrumentalisation politique du système judiciaire, par le déni des droits démocratiques fondamentaux du peuple catalan, ainsi que par une répression policière violente. Cette crise a déjà fait plus de 600 blessés, en plus d'engendrer plusieurs centaines d'arrestations et de détentions de manifestant-es.

Dans ce contexte, les membres de la Coalition de solidarité envers la Catalogne, ainsi que plusieurs personnalités artistiques et de la société civile, ont participé ce lundi à un événement afin de convier les Québécoises et les Québécois à signer la Déclaration de solidarité à l'adresse suivante : www.solidarite.cat

