Colloque Demain mon avenir - Un événement unique pour les finissants des écoles secondaires privées de Québec et de Chaudière-Appalaches et les jeunes de la Nation huronne-wendat





QUÉBEC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre des congrès de Québec accueille 1935 jeunes de 5e secondaire de 15 écoles de la région dans le cadre du colloque Demain mon avenir. L'intention première du colloque est de mettre en action le plan stratégique 2017-2022 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), qui est fondé sur la réussite éducative pour tous et marqué par des valeurs d'équité, d'inclusion et d'égalité. La journée sera animée par Brian Piton, un jeune humoriste originaire de la région. Cet évènement, qui sort des sentiers battus, se veut une occasion d'amener les jeunes à faire face aux défis du 21e siècle en les propulsant vers l'avenir. Ils pourront participer à des ateliers adaptés, favorisant une réflexion sur leur implication et leur responsabilité en tant que citoyens de demain.

Pour consulter la programmation, cliquez ici.

Des ateliers qui couvrent les trois grands axes de la politique sur la réussite éducative

L'atteinte du potentiel de tous et de toutes.

Un milieu inclusif, propice au développement, à l'apprentissage et à la réussite.

Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite.

De façon plus concrète, les ateliers portent sur les thèmes suivants : travail et études, société et environnement, technologie, santé et développement personnel. Tout au long de la journée, les jeunes peuvent choisir des ateliers portant sur des sujets qui les interpellent et qui les amèneront à explorer différentes avenues pour leur avenir.

Comité organisateur

Depuis plus d'un an, une équipe d'éducateurs s'activent à l'organisation de cette journée. Un grand merci à Nancy Gros-Louis et Sylvie Sioui de la Nation Huronne-Wendat, Corinne Gilbert et Valérie Mercier du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, Mélanie Lanouette, Dany Grenier et Marie-Anne Beaudin de Saint-Jean-Eudes, Julie Slattery de l'Académie Saint-Louis, Brigitte Fournier de l'École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Yvon Tessier de l'École L'Eau-Vive et Caroline Sirois du Collège de Lévis.

Écoles participantes

Académie Saint-Louis

École François-Bourrin

École L'Eau-Vive

Collège Champigny

École Marcelle-Mallet

Collège de Lévis

École secondaire Mont-Saint-Sacrement

Collège Dina-Bélanger

Juvénat Notre-Dame

Collège François-de- Laval

Saint-Jean-Eudes

Collège Jésus- Marie de Sillery

Séminaire des Pères-Maristes

Collège Saint-Charles Garnier

Séminaire Saint-François

Partenaires

Fédération des établissements d'enseignement privés

Centre des congrès de Québec

Freeman audiovisuel Canada

Mon Avenir TI Technologies de l'information

