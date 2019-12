/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique CRTC/





QUAND : Le lundi 9 décembre 2019



COMMENT : Par conférence téléphonique



HEURE : 10 h 15 HNE

OTTAWA et GATINEAU, QC, le 6 déc. 2019 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias par conférence téléphonique en vue d'informer des mesures pour réduire la fréquence et l'incidence des appels importuns, y compris la mystification de l'identité de l'appelant.

Si vous souhaitez participer à cette conférence téléphonique réservée aux médias, vous devez vous inscrire en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias du CRTC par téléphone en composant le 819-997-9403 ou par courriel à l'adresse communications@crtc.gc.ca.



De plus amples renseignements et d'autres directives seront envoyés aux médias avant la tenue de la conférence téléphonique.

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 09:38 et diffusé par :