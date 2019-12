2K, un leader mondial du divertissement interactif, s'installe à Montréal





Le nouveau studio, Cloud Chambertm, développera un nouveau chapitre de la célèbre franchise BioShock®

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Montréal International et Investissement Québec annoncent que 2K, concepteur et éditeur mondial de jeux vidéo, ouvrira un studio de développement à Montréal, soit le tout premier bureau canadien de la société américaine. Le studio, baptisé Cloud Chambertm, verra son équipe montréalaise, ainsi que ses collègues d'un deuxième bureau à Novato, en Californie, travailler sur la prochaine itération de l'une des franchises les plus emblématiques de l'industrie du jeu vidéo : BioShock®.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de créer le premier studio 2K au Canada et de ramener BioShock à son public passionné », a déclaré Ken Schachter, directeur de studio, Cloud Chamber Montréal. « Nous sommes impatients de jeter les bases d'un studio qui s'épanouira au cours des prochains mois et années, non seulement au profit de l'industrie du jeu vidéo mais également au bénéfice de l'incroyable population de Montréal, du Québec et du Canada. »

«?Montréal est fière d'accueillir le tout premier bureau de 2K au Canada. La créativité, le savoir-faire et l'innovation qui caractérisent la métropole continuent d'attirer les meilleurs talents et de stimuler notre économie. Premier centre de production de jeux vidéo au pays, Montréal brille depuis de nombreuses années grâce au génie créatif de ses travailleurs?», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, a soutenu 2K dans toutes les étapes de son projet d'investissement. «?Nous sommes ravis d'accueillir cet acteur majeur au sein de notre écosystème de jeux vidéo, aujourd'hui reconnu parmi les plus créatifs et prospères au monde?», a déclaré Stéphane Paquet, vice-président, Investissements étrangers et Organisations internationales, à Montréal International. « Grâce à l'expertise de nos talents, l'industrie du jeu vidéo au Québec a connu une hausse remarquable de 31 %1 du nombre d'emplois au cours des deux dernières années.?»

Investissement Québec, qui a pour mission d'attirer de nouveaux investissements étrangers au Québec et de soutenir les filiales internationales qui s'y installent afin qu'elles puissent continuer à croître et à investir, a salué le projet de 2K. «?Investissement Québec se réjouit de la décision de 2K d'établir un studio de développement de jeux vidéo au Québec. Cela confirme la stabilité et, surtout, le talent qui caractérisent le secteur québécois des jeux vidéo. Nous sommes fiers de soutenir 2K, qui s'établit à Montréal et contribue ainsi au développement économique local?», a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Faits saillants sur le secteur des jeux vidéo à Montréal :

1 er centre de production au Canada

centre de production au Parmi les 5 plus grands centres au monde

140 studios

Des universités de renommée mondiale et des programmes de formation axés sur les besoins de l'industrie

Les coûts d'exploitation les plus concurrentiels parmi les 20 plus grandes villes du Canada et des États-Unis

À propos de Take-Two Interactive Software

Basé à New York, Take-Two Interactive Software, Inc. est un chef de file dans le développement, l'édition et le marketing de divertissement interactif pour les consommateurs du monde entier. Nous développons et publions des produits sous nos marques Rockstar Games, 2K et Private Division, ainsi que Social Point, l'un des principaux développeurs de jeux mobiles. Nos produits sont conçus pour les systèmes de console et les ordinateurs personnels, y compris les téléphones intelligents et les tablettes. On peut se les procurer en magasin, par téléchargement numérique, sur des plateformes en ligne et par des services de diffusion en continu dans le nuage. Les actions ordinaires de la société sont cotées en bourse au NASDAQ sous le symbole TTWO. Pour plus d'informations sur l'entreprise et ses produits, veuillez consulter notre site Web à l'adresse http://www.take2games.com

À propos de 2K

Fondé en 2005, 2K développe et publie à l'échelle mondiale des produits de divertissement interactif pour consoles et systèmes de jeux portables, ordinateurs personnels et appareils mobiles. Ces produits sont disponibles en magasin ou par téléchargement numérique. La société possède de nombreux studios de développement de jeux vidéo, dont Visual Concepts, Firaxis Games, Hangar 13, Cat Daddy Games, 2K Silicon Valley et Cloud Chamber. Le portefeuille de 2K comprend actuellement les célèbres franchises BioShock®, Borderlandstm, Mafia et XCOM®; NBA® 2K, le phénomène mondial et le titre sportif annuel le mieux coté2 de la génération actuelle de consoles; la série Civilization® de Sid Meier; les franchises populaires WWE® 2K et WWE® SuperCard, ainsi que les nouvelles propriétés NBA® 2K Playgrounds 2, Carnival Games, etc. Des informations complémentaires sur 2K et ses produits peuvent être trouvées sur 2k.com.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme à but non lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a pour mandat d'attirer et de retenir les investissements étrangers (entreprises et startups), les organisations internationales, les travailleurs qualifiés et les étudiants étrangers en leur offrant des services de soutien adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de stimuler la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans chaque région. La Société offre aux entreprises un large éventail de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêts et des placements en actions, pour les appuyer à toutes les étapes de leur développement. Elle est également responsable de l'administration des mesures fiscales et de la prospection des investissements étrangers.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques sont considérés comme des énoncés prospectifs en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières et peuvent être identifiés par des termes tels que «?prévoit?», «?croit?», «?estime?», «?entend?», «?planifie?», «?potentiel?», «?projette?», «?cherche?», «?devrait?» ou des termes ayant une signification similaire et comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les perspectives commerciales et les performances financières futures de la Société. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions actuelles de notre direction ainsi que sur les hypothèses formulées par celle-ci et sur l'information dont elle dispose actuellement, lesquelles sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de situation difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés prospectifs en raison de divers risques et incertitudes, notamment notre dépendance à l'égard des principaux dirigeants et du personnel de développement des produits, notre dépendance à l'égard de nos produits Grand Theft Auto et de notre capacité à développer d'autres titres à succès, le lancement en temps opportun de nos jeux, l'acceptation importante sur le marché, la capacité de maintenir des niveaux acceptables de prix pour nos jeux et les risques associés aux opérations internationales. D'autres facteurs et renseignements importants figurent dans le plus récent rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K, y compris les risques résumés dans la section intitulée «?Facteurs de risque?», le plus récent rapport trimestriel de la Société sur formulaire 10-Q et les autres documents périodiques de la Société déposés auprès de la SEC, qui peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://www.take2games.com/. Tous les énoncés prospectifs sont visés par ces mises en garde et ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils sont faits. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.

1 D'après le rapport de l'ESAC : http://theesa.ca/wp-content/uploads/2019/11/CanadianVideoGameSector2019_EN.pdf 2 Basé sur le classement moyen de Metacritic.com sur l'ensemble des plateformes disponibles

