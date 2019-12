Immunocore annonce l'administration à un premier patient de sa troisième molécule ImmTAC® bispécifique





Immunocore Limited, une société biotechnologique de premier plan spécialisée dans les récepteurs de cellules T (TCR), a annoncé aujourd'hui le début du premier essai clinique sur l'homme d'IMC-C103C, la troisième molécule bispécifique développée à l'aide de la plateforme technologique innovante ImmTAC® de la société. Axée sur le ciblage de tumeurs exprimant la protéine MAGE-A4 (Antigène A4 associé au mélanome), IMC-C103C est développée en partenariat avec Genentech, membre du groupe Roche.

L'essai (IMC-C103C-101) est conçu pour étudier l'innocuité et l'activité préliminaire d'IMC-C103C en tant que monothérapie et en association avec l'atezolizumab (Tecentriq®) sur des patients atteints de cancers exprimant la protéine MAGE-A4.

David Berman, responsable de la Recherche et développement chez Immunocore, a déclaré : « Nous avons maintenant fait passer au stade du développement clinique notre troisième molécule ImmTAC bispécifique conçue avec des TCR IMC-C103C est conçue pour rediriger les cellules T afin qu'elles attaquent les tumeurs exprimant la protéine MAGE-A4 et nous sommes ravis de faire avancer son développement clinique en partenariat avec Genentech. »

- Fin -

À propos d'Immunocore

Immunocore, une société biotechnologique de premier plan spécialisée dans les récepteurs de cellules T (TCR), s'attelle à fournir des biothérapies de première qualité pouvant potentiellement transformer la vie de personnes atteintes de maladies graves. La priorité thérapeutique de la Société est l'oncologie, mais elle dispose aussi de programmes consacrés aux maladies infectieuses et auto-immunes. Immunocore possède un portefeuille de programmes exclusifs et de partenariats en cours de développement. Des études cliniques pivot pour le traitement des patients atteints d'un mélanome uvéal métastatique ont été lancées dans le cadre de son programme phare, qui concerne la protéine tebentafusp (IMCgp100). Parmi nos partenaires de collaboration figurent Genentech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Lilly et la fondation Bill & Melinda Gates. Immunocore est basée à Milton Park, dans le comté d'Oxfordshire, au Royaume-Uni, et dispose de bureaux à Conshohocken et à Rockville, aux États-Unis. La Société appartient à des intérêts privés, représentés par une large base d'investisseurs internationaux. Pour plus d'informations, consultez le site www.immunocore.com.

Tecentriq® (atezolizumab) est une marque déposée de Genentech, membre du groupe Roche.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 08:05 et diffusé par :