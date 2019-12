Le Saint-Sulpice Hôtel présente l'exposition Jean-Claude Poitras, à l'heure du soir qui penche





L'hôtel boutique se métamorphose ainsi en hôtel galerie et dévoile les plus récentes oeuvres de l'artiste pluridisciplinaire.

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - S'affichant déjà comme l'hôtel partenaire de l'exposition Jean-Claude Poitras, Mode et inspirations, présentée en ce moment au musée McCord et qui propose une rétrospective des collections de vêtements et des documents d'archives du créateur de mode, le Saint-Sulpice Hôtel Montréal vous invite à poursuivre votre visite en découvrant les dernières créations en art visuel de l'artiste.

DES OEUVRES PORTEUSES D'ÉMOTION, À LA BEAUTÉ INTEMPORELLE

Rappelons que le Saint-Sulpice Hôtel Montréal s'était porté acquéreur, en 2013, d'une dizaine d'oeuvres signées Poitras et qu'elles font toujours partie de l'exposition permanente Jean-Claude Poitras, de corps et d'âme. Cette fois, Jean-Claude Poitras habille l'ensemble des murs de l'hôtel et du restaurant Le Sinclair. Ses sculptures lumineuses, les nymphes, et ses oeuvres sur verre autoportantes défilent en vitrine, alors que ses toiles sur canevas et sur papier viennent étoffer l'élégant décor de cet hôtel de charme. Encadrex, le chef de fil de l'encadrement au Québec, est également un fier partenaire de l'exposition.

UNE INVITATION À VENIR EXPLORER L'UNIVERS CRÉATIF DE JEAN-CLAUDE POITRAS

Le grand public est invité à venir découvrir les oeuvres d'un artiste pluriel encore nourri par cette passion de célébrer la beauté sous toutes ses formes. Les portes du Saint-Sulpice Hôtel Montréal vous sont grandes ouvertes de jour comme de soir. L'exposition se poursuit jusqu'au 1er mai 2020.

À PROPOS DU SAINT-SULPICE HÔTEL MONTRÉAL

Classé 4 Étoiles-4 Diamants, Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal est un hôtel boutique reconnu pour le charme et l'authenticité de ses 108 suites. À l'ombre de la basilique Notre Dame, Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal offre une expérience unique au coeur du Vieux Montréal.

