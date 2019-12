Olympus Canada est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de la région métropolitaine de Toronto





On cite le dévouement des employés à la concrétisation de la mission de l'entreprise ainsi que la culture organisationnelle positive et favorable

CENTER VALLEY, Pennsylvanie, 9 décembre 2019 /CNW/ - Olympus, un chef de file technologique mondial qui conçoit et fournit des solutions innovatrices pour les interventions chirurgicales et médicales, entre autres secteurs d'activité clés, annonce aujourd'hui qu'Olympus Canada a été nommé l'un des meilleurs employeurs de la région métropolitaine de Toronto pour une quatrième année d'affilée. Le prix reconnaît une culture organisationnelle qui valorise l'engagement des employés envers leurs collègues et envers la concrétisation de la mission de l'entreprise.

« Notre entreprise veille sur la santé et la sécurité de notre société, et aussi sur la réalisation de la personne », déclare Anthony Anderson, directeur général du service des finances et des technologies de l'information à Olympus Canada. Pour réussir, notre entreprise a besoin de ressources humaines engagées et heureuses, qui ont confiance envers celle-ci. C'est la recette du succès. »

Samit Patel, superviseur de la modernisation du groupe d'équipement médical à Olympus Canada, illustre par une histoire personnelle le lien émotionnel qui l'unit à Olympus. Son père a longtemps lutté contre une maladie touchant l'appareil urinaire. Aujourd'hui, Monsieur Patel s'affaire à remettre à neuf certains des appareils médicaux qui ont servi à traiter son ascendant. Il affirme : « Je contribue à sauver des vies en améliorant l'équipement médical dont se servent les médecins sur une base quotidienne. C'est extraordinaire. »

La compétition Greater Toronto's Top Employers reconnaît les meilleurs employeurs offrant des programmes exceptionnels à leurs ressources humaines et mettant en oeuvre des politiques visionnaires en milieu de travail. Les éditeurs de Mediacorp classent les employeurs selon huit critères : (1) le milieu de travail physique; (2) le climat de travail et la vie sociale; (3) les avantages sociaux liés à la santé, à l'aspect financier et à la vie familiale; (4) les vacances et les congés; (5) les communications aux employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le développement des compétences; et (8) l'engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations de leur secteur pour déterminer qui propose les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.

L'engagement des employés d'Olympus est axé sur les valeurs fondamentales de la société que sont l'unité, l'intégrité, l'empathie, l'agilité et la vision à long terme. Ces valeurs étant les assises de la culture organisationnelle de l'entreprise, les employés sont rassemblés plus régulièrement dans le cadre de réunions formelles et informelles pour étudier les possibilités de perfectionnement et de croissance professionnelle. Anthony Anderson présente une nouvelle équipe de communications destinées aux employés qui est constituée de bénévoles, laquelle permet au personnel de commenter son expérience de travail à Olympus. « Il faut écouter ce que les employés ont à dire afin de continuer à apporter des améliorations et de grandir ensemble », ajoute-t-il.

Pour en savoir plus sur Olympus Canada, veuillez composer le 1-800-848-9024 ou consulter le http://www.olympuscanada.com/.

À propos d'Olympus Canada

Important chef de file technologique mondial, Olympus met au point des solutions optiques et numériques novatrices à l'usage des technologies médicales, des sciences de la vie, des procédés industriels, des appareils photo et des produits audio. Depuis qu'elle est en activité, une histoire qui remonte à près de 100 ans, Olympus s'efforce d'être axée sur les besoins de la société et de rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie.

Olympus Canada Inc. (OCI) gère les activités et l'effectif de la société à l'échelle du Canada dans les domaines des ventes, du marketing, du service et du soutien. Établie à Richmond Hill, en Ontario, l'entreprise est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de la région métropolitaine de Toronto en 2017, 2018 et 2019. OCI s'est engagée à assurer le développement de ses employés et à soutenir les collectivités locales. Visitez le olympuscanada.com et le truetolife.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1041190/Olympus_Canada_Big_Bike.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/389973/Olympus_Logo.jpg

SOURCE Olympus

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 07:35 et diffusé par :