Sondage Rakuten.ca : La carte-cadeau est le nouveau cadeau vedette pour les Canadiens





Le sondage de Rakuten.ca révèle que les Canadiens sont divisés entre l'utilisation de cartes-cadeaux pour eux-mêmes ou pour les autres

TORONTO, le 9 déc. 2019 /CNW/ - Voici la solution pour les retardataires : la carte-cadeau pourrait être ce que vos êtres chers désirent cette année. Selon les résultats du sondage annuel réalisé par Rakuten, les Canadiens sont heureux de recevoir des cartes-cadeaux comme cadeau des fêtes (84%), et la plupart (70%) les considèrent comme un cadeau réfléchi. C'est donc une solution gagnante pour ceux qui donnent des cartes-cadeaux, puisque la majorité d'entre eux (83%) dit simplifier leur magasinage du temps des fêtes de cette façon.

« Elles sont pratiques, versatiles et elles s'avèrent un geste attentionné lorsque vous choisissez le bon détaillant pour la personne à qui vous l'offrez, » affirme Graziella Mitri, spécialiste de marque et experte en magasinage chez Rakuten.ca. « C'est particulièrement une bonne option pour les Canadiens qui veulent compléter leur magasinage des fêtes. »

Les Canadiens sont stratégiques quand vient le temps d'utiliser leurs cartes-cadeaux. Près de la moitié prévoient conserver leurs cartes-cadeaux pour se remonter le moral dans la nouvelle année. Un autre 45% va probablement les utiliser pour acheter un cadeau pour quelqu'un d'autre. Ce principe est plus fréquent chez les jeunes acheteurs. 55% de ceux qui déclarent avoir utilisé leurs cartes-cadeaux pour acheter des cadeaux ont 35 ans et moins, alors qu'un tiers ont 45 ans et plus.

Avec le temps des fêtes qui approche, plusieurs acheteurs canadiens n'ont pas encore coché tous les items de leur liste. Pendant que presque ? des Canadiens ont déjà commencé leurs achats des fêtes, 33% termineront juste à temps! De plus, 30% disent que la majorité de leur magasinage des Fêtes se fait à la dernière minute.

Un bon moment pour utiliser les cartes-cadeaux est pendant les soldes d'après Noël. 40% prévoient magasiner pour eux-mêmes, comparés à 26% pendant le Vendredi fou et 30% pendant le Cyberlundi. Pendant que 50% des Canadiens prévoient magasiner pendant les soldes d'après Noël, seulement 33% de tous les répondants ont inclus ces dépenses dans leur budget du temps des fêtes, ce qui fait des cartes-cadeaux un moyen idéal pour économiser.

« On assiste à une augmentation de gens qui préfèrent magasiner en ligne les soldes d'après Noël, » affirme Mitri, en citant l'augmentation de 5 points du nombre d'acheteurs en ligne dans le sondage, qui est passée de 26% en 2018 à 31% en 2019.

En tête de liste des articles les plus achetés sont les vêtements/accessoires, l' électronique et la santé/beauté, puisque beaucoup de gens voient les soldes d'après Noël comme un bon moment pour se préparer aux résolutions du Nouvel An. Environ la moitié (49%) magasinera pour des aliments plus santé pendant les soldes d'après Noël et 40% chercheront à acheter des articles de fitness et d'entraînement.

Rakuten.ca a récemment agrandi sa section de cartes-cadeaux pour inclure 30 centres commerciaux à l'échelle nationale incluant le centre commercial Yorkdale (ON), Crossiron Mills (AB), le Centre Eaton de Montréal (QC), le centre commercial Mayfair (CB), et le centre commercial Mic Mac (NÉ). Les membres de Rakuten.ca peuvent obtenir jusqu'à 5% de remise en argent sur plus de 100 cartes-cadeaux à travers toutes les catégories, que ce soit l'essence, l'épicerie, les restaurants et les voyages. Visitez Rakuten.ca/fr/GiftCardShop pour en apprendre davantage et pour acheter vos cartes-cadeaux de dernière minute chez des détaillants comme Cineplex, Air Canada, Walmart et Indigo.

À propos du sondage: Le sondage de Rakuten Canada a été mené en ligne par Ignite Lab -une organisation basée à Toronto et spécialisée dans les secteurs de la vente au détail, des voyages et de la technologie -, en octobre 2019, avec un échantillon représentatif de 1 023 Canadiens. Un échantillon de cette taille est précis à +/- 3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

À propos de Rakuten.ca: Rakuten.ca est une entreprise de commerce électronique de premier plan qui propose à ses plus de 5 millions de membres canadiens un abonnement gratuit à des offres, des récompenses et des remises en argent. Depuis son lancement en 2012, Rakuten.ca a aidé les Canadiens à gagner plus de 70 millions de dollars en remises en argent chez plus de 750 de leurs détaillants reconnus préférés. Le siège social de Rakuten.ca est situé à North York, en Ontario, et l'entreprise a été fièrement bâtie par des Canadiens, pour des Canadiens. Pour plus d'informations, visitez Rakuten.ca .

