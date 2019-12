La ville d'Incheon envisage de devenir la Mecque des biotechnologies en développant le pôle mondial de biotechnologie de Songdo





Le conseil municipal de la métropole d'Incheon a annoncé le projet ambitieux de développement d'un pôle mondial de biotechnologie à Songdo dans la zone économique franche d'Incheon.

Visant à attirer des sociétés de biotechnologie et des institutions de recherche d'avant-garde à l'échelle internationale, les autorités de la ville étendront le complexe industriel en ajoutant le 11e bloc industriel de Songdo d'une surface de 990 000 mètres carrés aux 4e, 5e et 7e blocs industriels de Songdo d'une surface de 910 000 mètres carrés. Ils développeront la région de Songdo en tant que plaque tournante des biotechnologies au niveau mondial, en connectant le complexe industriel à l'hôpital Severance de Songdo et un parc scientifique prévus à proximité.

Le conseil municipal a concentré ses efforts sur l'élargissement de sa base d'investisseurs. En 2018, il a mené des activités de relations avec les investisseurs en Suisse pour étudier les tendances technologiques et commerciales du secteur de la biotechnologie dans le pays. Les représentants de la ville ont rendu visite à Novartis, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale, pour discuter de la possibilité d'investir dans le pôle de biotechnologie. Gudel Lineartec Co. Ltd., un fabricant de robots industriels, basé en Suisse, a établi ses installations dans la région de Songdo en 2005. Et plusieurs sociétés basées en Suisse, dont Roche, Novartis et Bioengineering ont développé des partenariats avec des sociétés biotechnologiques à Songdo. D'autre part, les sociétés de biotechnologie de la ville ont pris part au Forum européen sur les biotechnologies, l'événement le plus important du secteur, en Europe.

Cherchant à analyser les principales tâches destinées à étendre le Pôle de biotechnologie de Songdo, et à élaborer un plan directeur exécutable d'ici la fin de l'année, le conseil municipal mène actuellement une étude sous contrat. L'étude inclut les moyens d'explorer la demande de nouveaux investisseurs, d'attirer les principaux établissements, et d'encourager les sociétés de biotechnologie coréennes dans le pôle.

« Le complexe de Songdo a réalisé une croissance remarquable sur le marché biopharmaceutique mondial, et l'incitation à des investissements plus important de la part des sociétés biopharmaceutiques mondiales d'avant-garde, avec lesquelles nous cherchons à créer des partenariats, est un facteur essentiel pour bâtir un pôle de biotechnologie d'envergure mondiale », a déclaré Park Nam-choon, le maire de la ville d'Incheon. « Nous sommes engagés à contribuer à la croissance du secteur biopharmaceutique en Corée, en complétant les chaînes vulnérables, grâce au développement du Pôle mondial de biotechnologie, de Songdo, à travers la création d'un environnement plus propice à l'investissement des sociétés pharmaceutiques mondiales, et la maximisation des capacités de recherche et de développement de l'industrie coréenne. »

