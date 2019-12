En cette période des fêtes, les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada offrent aux Canadiens de gagner du temps





#FêtesUnDon invite les Canadiens à passer du temps avec leurs êtres chers et à redonner à leur collectivité

OTTAWA, le 9 déc. 2019 /CNW/ - En cette période des fêtes, les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada s'associent pour donner aux Canadiens le temps dont ils ont besoin pour redonner à leur collectivité par l'entremise de leur initiative #FêtesUnDon.

Bien que le temps des fêtes soit une merveilleuse occasion de donner au suivant, il n'est pas toujours facile de trouver le temps de concrétiser nos bonnes intentions dans l'effervescence de cette période. Dans cette optique, les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada encouragent les Canadiens à opter pour des recettes qui leur permettent de gagner du temps en cuisine afin de pouvoir se consacrer à ce qui compte le plus : partager des repas délicieux avec des êtres chers et aider les gens dans le besoin.

« Chaque mois, plus d'un million de personnes ont recours aux services des banques alimentaires partout au Canada, dont le tiers sont des enfants et des adolescents », affirme Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Le taux de recours à ces services atteint un sommet parmi les ménages composés d'une seule personne, ce qui nous rappelle qu'il importe maintenant plus que jamais de prendre le temps de soutenir les services locaux et les millions de Canadiens qui en dépendent. »

L'engagement communautaire est enraciné dans les traditions agricoles familiales partout au pays, et nos producteurs appuient depuis longtemps les banques alimentaires; en fait, les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada sont partenaires depuis plus de vingt ans.

« Chaque année, nos producteurs font don de plus de 1,4 million d'oeufs frais et nutritifs aux banques alimentaires de tout le Canada », déclare Roger Pelissero, producteur d'oeufs de troisième génération et président des Producteurs d'oeufs du Canada. « Redonner à nos collectivités fait partie des valeurs qui nous tiennent à coeur et nous sommes fiers d'aider Banques alimentaires Canada à accomplir sa mission, qui est de soulager la faim dans notre pays. »

Dans l'esprit du partage, les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada se sont associés à Lynn Crawford, de Toronto, à Craig Flinn, de Halifax, et à Dale Mackay, de Saskatoon, pour créer des recettes simples et tout-en-un conçues pour faire gagner du temps aux Canadiens.

Les recettes à base d'oeufs de cette année sont les délicieuses crêpes au pain d'épices de la chef Lynn Crawford, les festifs biscuits moulés au chocolat et aux bonbons à la menthe du chef Dale Mackay et le savoureux pain épicé aux raisins, au rhum et à la poire du chef Craig Flinn. Chaque recette a été conçue pour vous permettre de gagner du temps en cuisine ou de l'offrir en cadeau dans un pot Mason facile à confectionner.

Nous invitons les Canadiens à inspirer leurs prochains en partageant leurs recettes des fêtes préférées et rapides à préparer sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #FêtesUnDon et en nous disant comment ils utilisent leur temps pour redonner à leur collectivité sous forme de don de nourriture, d'argent ou de temps à une banque alimentaire locale. Cliquez ici pour vous inspirer des recettes des fêtes et pour en savoir plus sur la façon de participer.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole canadienne de premier plan, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Nous sommes un organisme de bienfaisance national qui se consacre à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Nous soutenons un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'organismes alimentaires qui ont pour objectif de soulager la faim dans leurs communautés. Notre travail vise principalement à maximiser l'incidence collective, à renforcer les capacités locales et à diminuer la nécessité de recourir aux banques alimentaires afin de créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 06:00 et diffusé par :