Institut Fraser Avis Aux Médias : Combien de temps les Québécois attendent-ils pour recevoir des soins de santé? Le rapport annuel sera publié le mardi 10 décembre





MONTRÉAL, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mardi 10 décembre, l'Institut Fraser publiera les résultats de son sondage annuel sur les temps d'attente dans le milieu des soins de santé au Canada.



L'étude Waiting Your Turn: Wait Times for Health Care in Canada, 2019 mesure le temps qu'ont attendu les Canadiens cette année pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, pour une chirurgie et pour tout autre traitement médical nécessaire.

Le rapport indique les temps d'attente par province et selon les nombreuses spécialités médicales.

Un communiqué de presse contenant des renseignements supplémentaires sera publié sur GlobeNewswire le mardi 10 décembre à 5 h (heure de l'Est).

L'Institut Fraser est un organisme public indépendant d'éducation et de recherche sur les politiques publiques. Basé au Canada, il a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, et entretient des liens étroits avec un réseau mondial de groupes de réflexion dans 87 pays. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens, de leurs familles et des générations à venir, en étudiant, mesurant et diffusant largement les effets des politiques gouvernementales, de l'entreprenariat et des choix sur leur bien-être.

