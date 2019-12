Janssen présente les résultats initiaux pour la thérapie BCMA CAR-T JNJ-4528 qui montre des réponses précoces, approfondies et élevées dans le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire





Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les résultats initiaux de l'étude CARTITUDE-1 de Phase 1b/2 (NCT03548207) évaluant l'efficacité et l'innocuité de JNJ-68284528 (JNJ-4528), une thérapie expérimentale sur les lymphocytes T porteurs d'un récepteur antigénique chimérique (CAR-T) avec antigène de maturation des cellules B (BCMA), dans le traitement de patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire. L'étude a recruté des patients ayant déjà reçu au moins trois lignes thérapeutiques ou qui étaient bi-réfractaires à un inhibiteur de protéasome et à un médicament immunomodulateur ; et ayant reçu un inhibiteur de protéasome, un immunomodulateur et un anticorps anti-CD38. Les résultats de l'étude CARTITUDE-1, présentés pour la première fois lors de l'assemblée annuelle de la Société américaine d'hématologie (ASH), ont fait l'objet d'une présentation orale et ont été repris dans le programme de presse officiel de l'ASH (Abstract n°577).1

Les résultats de la Phase 1b de l'étude CARTITUDE-1 ont montré des réponses précoces et approfondies par les patients (n=29), avec une médiane de cinq traitements antérieurs contre le myélome multiple (plage : 3?18), traités par JNJ-4528 (dose administré médiane 0,73x106 lymphocytes T viables CAR+/kg).1 Cent pour cent des patients ont atteints une réponse au suivi médian à six mois.1 Quatre-vingt-six pour cent des patients étaient tri-réfractaires à un IP, un IMiD et un anticorps anti-CD38, 72 % étaient penta-exposés, et 31 % étaient penta-réfractaires).1 Le taux de réponse globale (TRG) incluait 69 % des patients atteignant une réponse complète (RC) ou supérieure (66 % ont atteint une RC stricte) ; 86 % de patients ont atteint une très bonne réponse partielle (TBRP) ou supérieure ; et 14 % des patients ont atteint une réponse partielle (RP). En outre, tous les 15 patients sur un total 29 (100 % des patients évaluables) au niveau de sensibilité 10-5 étaient MRD négatifs au dernier échantillon disponible.1 Au suivi médian de six mois, 27 patients sur 29 étaient sans progression. Sur la base des résultats de la Phase 1b, une dose de Phase 2 recommandée de 0,75x106 de lymphocytes T viables CAR+/kg était confirmée.1

« Ces résultats initiaux de la Phase 1b de l'étude CARTITUDE-1 soulignent un profil clinique probant pour JNJ-4528 chez les patients lourdement prétraités atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire », déclare Deepu Madduri, D.M., professeur adjoint de médecine, hématologie et oncologie médicale, Tisch Cancer Institute, Mount Sinai, New York, et chercheur principal de l'étude. « Avec le groupe de prolongement CARTITUDE-1 entièrement recruté et tous les patients ayant reçu la dose, nous attendons à présent de recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et l'innocuité pour identifier plus en détail le profil de cette thérapie CAR-T ciblant le BCMA. »

Dr Patrick Laroche, chef du service de thérapie en hématologie, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), Janssen-Cilag, ajoute : « Janssen s'engage de longue date en faveur de l'amélioration des résultats pour les patients atteints d'un myélome multiple. Les patients atteints d'une maladie récidivante ou réfractaire continuent d'avoir urgemment besoin de nouvelles options thérapeutiques. Nous sommes ravis de pouvoir explorer plus en détail le potentiel de JNJ-4528 et de consolider les premières données prometteuses de l'étude CARTITUDE-1. »

Les événements indésirables (EI) les plus communs observés dans l'étude CARTITUDE-1 étaient le syndrome de relargage de cytokines (SRC) (93 %) ; neutropénie (93 %) ; anémie (86 %) ; et thrombocytopénie (86 %).1 Chez les patients ayant présenté des EI de grade 3 ou supérieur (25 %), les EI les plus communs étaient la neutropénie (93 %) ; thrombocytopénie (69 %) ; et anémie (55 %).1 Une majorité de patients (86 %) ont présenté un SRC de grade 1-2. Un patient a présenté un SRC de grade 3 et un patient est décédé de complications du SRC au jour 99.1 Le délai médian d'apparition du SRC était généralement prévisible à sept jours (plage : 2-12) post-perfusion, avec une durée médiane de quatre jours (plage : 1-60).1

« Nous sommes encouragés par la réponse globale observée chez les patients recevant JNJ-4528, des résultats qui renforcent les données de l'étude LEGEND-2 telles qu'observées chez des patients chinois, et qui sont désormais prometteurs chez des patients américains », déclare Sen Zhuang, D.M., Ph.D., vice-président, développement clinique en oncologie, Janssen Research & Development, LLC. « Nous nous engageons à faire progresser cette thérapie novatrice CAR-T ciblant le BCMA via le développement clinique, et à proposer cette immunothérapie aux patients qui ont encore besoin de thérapies efficaces pour contrôler rapidement leur maladie. »

JNJ-4528 est un CAR-T différencié structurellement avec deux anticorps à domaine unique ciblant le BCMA.2 LCAR-B38M désigne le produit expérimental en Chine, sponsorisé par le partenaire de développement de Janssen, Legend Biotech. JNJ-4528 désigne le produit expérimental avec la même conception CAR en cours d'évaluation aux États-Unis et en Europe.

Les résultats d'innocuité et d'efficacité observés dans l'étude CARTITUDE-1 étaient cohérents avec l'étude LEGEND-2 sur LCAR-B38M, sponsorisée par Legend Biotech. Dans les données de suivi de l'étude LEGEND-2 présentées à l'ASH (Abstract n°579), les chercheurs ont observés la réponse à long terme et le profil d'innocuité pour LCAR-B38M.3 Des taux de réponse globale de 88 % ont été observés, avec 46 % de tous les patients traités et 64 % des patients MRD négatifs présentant une RC restant sans progression.3 La survie sans progression (SSP) médiane pour tous les patients traités était de 20 mois (plage : 10?28) ; SSP médiane pour les patients MRD négatifs présentant une RC était de 28 mois (plage : 20?31).3

Les données soulignant l'expansion des lymphocytes T CAR+ post-perfusion dans la moelle osseuse et le sang chez les patients recrutés dans l'étude CARTITUDE-1 feront l'objet d'une présentation orale distincte (Abstract n°928). Les lymphocytes T CAR+ CD4+ et CD8+ ont tous deux présenté une expansion in vivo, et une expansion préférentielle des lymphocytes T CAR+ CD8+ à mémoire a été observée au moment du pic d'expansion.4 Ces études et d'autres études corrélatives sont en cours pour mieux comprendre les mécanismes immunitaires associés à la réponse au JNJ-4528, et suggèrent que l'activité anti-myélome élevée du JNJ-4528 observée à une dose relativement faible de lymphocytes T est potentiellement liée à son expansion in vivo préférentielle et cohérente des lymphocytes T CAR+ CD8+.4

À propos de CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) est une étude en cours de Phase 1b/2, ouverte et multicentrique, évaluant l'innocuité et l'efficacité de JNJ-68284528 (JNJ-4528) chez des adultes atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins trois lignes thérapeutiques ou qui sont bi-réfractaires à un inhibiteur de protéasome et à un médicament immunomodulateur; ont reçu un inhibiteur de protéasome, un immunomodulateur et un anticorps anti-CD38.1 L'objectif principal de la Phase 1b de l'étude est de caractériser l'innocuité et de confirmer la dose de JNJ-68284528 (JNJ-4528), qui a été renseigné par la première étude chez l'humain avec des lymphocytes CAR-T LCAR-B38M (LEGEND-2). L'objectif principal de la Phase 2 de l'étude est d'évaluer l'efficacité de JNJ-68284528 (critère principal : taux de réponse globale tel que défini par le critère de réponse de l'International Myeloma Working Group).5

À propos de LEGEND-2

LEGEND-2 (NCT03090659) est une étude en cours de Phase 1, ouverte et à groupe unique, comprenant quatre études institutionnelles indépendantes en Chine réalisées dans les hôpitaux participants, pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du LCAR-B38M dans le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire.6

À propos de JNJ-68284528 (LCAR-B38M)

JNJ-68284528 (LCAR-B38M) est une thérapie expérimentale sur les lymphocytes T porteurs d'un récepteur antigénique chimérique (CAR-T) pour le traitement de patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire. La conception comprend un CAR-T à structure différenciée avec deux anticorps à domaine unique ciblant le BCMA. En décembre 2017, Janssen a signé un accord exclusif de licence mondiale et de collaboration avec Legend pour développer et commercialiser JNJ-68284528/LCAR-B38M. En mai 2018, Janssen a lancé un essai de Phase 1b/2 (NCT03548207) pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de JNJ-68284528 chez des adultes atteints d'un myélome multiple récidivant/réfractaire, renseigné par les résultats de l'étude LEGEND-2.5,7

En avril 2019, JNJ-68284528 a reçu la désignation prioritaire PRIME (PRIority MEdicines) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).8 La désignation PRIME permet une interaction renforcée et un dialogue précoce pour optimiser les plans de développement et accélérer l'évaluation d'avancées scientifiques de pointe ciblant un important besoin médical non satisfait.9

À propos des CAR-T et de la BCMA

Les cellules CAR-T constituent une approche innovante visant à éradiquer les cellules cancéreuses en exploitant le pouvoir du système immunitaire du patient.10 Le BCMA est une protéine fortement exprimée dans les cellules du myélome.11 En ciblant la BCMA via cette approche CAR-T, les thérapies CAR-T pourraient redéfinir le paradigme du traitement du myélome multiple et permettre des avancées vers des remèdes pour les patients atteints de cette maladie.

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple (MM) est un cancer du sang incurable qui démarre dans la moelle osseuse et se caractérise par une prolifération excessive de plasmocytes.12 Plus de 48 200 cas de myélome multiple ont été diagnostiqués en Europe en 2018, et plus de 30 800 patients en sont décédés.13 Environ 60 % des patients récemment diagnostiqués ne survivent pas au-delà de cinq ans,14 et près de 29 % des patients atteints d'un myélome multiple meurent dans l'année suivant le diagnostic.15

Bien que le traitement puisse déboucher sur une rémission, il est malheureusement fort probable que le patient rechute étant donné qu'il n'existe actuellement aucun traitement.16 On parle de MM réfractaire lorsque la maladie d'un patient progresse dans les 60 jours après le dernier traitement.17 On parle de cancer récidivant lorsque la maladie réapparaît après une période de rémission initiale, partielle ou complète.18 Tandis que certains patients atteints de MM ne présentent absolument aucun symptôme, d'autres sont diagnostiqués en raison de symptômes pouvant inclure des problèmes osseux, une numération globulaire basse, une élévation du taux de calcium, des problèmes rénaux ou des infections.19 Les patients qui rechutent après un traitement avec des thérapies standards, incluant des inhibiteurs du protéasome et des agents immunomodulateurs, présentent un pronostic défavorable et nécessitent de nouvelles thérapies pour permettre un contrôle renouvelé de la maladie.20

