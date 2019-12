OKEx lance des opérations sur options





OKEx, la plus grande plateforme mondiale de courtage d'actifs numériques au comptant et à terme par volume de transactions, annonce ce jour le lancement d'opérations sur options. Entièrement nouveau, OKEx Options fait figure de mise à niveau complète pour l'architecture de courtage de la plateforme, reposant sur une infrastructure à la rapidité, la stabilité et la robustesse optimisées. Les opérations sur options seront disponibles sur OKEx à partir du 27 décembre 2019, et une simulation sera proposée dès le 12 décembre 2019.

Avec cet ajout, OKEx est la première plateforme crypto à regrouper des opérations C2C, au comptant, à terme, contrat de swap perpétuel, et d'options sous le même toit. L'utilisateur peut choisir entre une gamme élargie de produits répondant au mieux à sa stratégie de courtage et de couverture.

Les opérations sur options sont un type de courtage de produits dérivés donnant à l'acheteur la possibilité d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent après paiement d'une prime. OKEx Options proposera aussi bien des options d'achat que de vente, ce qui renforcera la souplesse des opérations et la transparence du marché avec des cotations reflétant de près les tendances du marché. La version d'OKEx est une amélioration majeure par rapport aux autres plateformes qui ne proposent que des options d'achat.

OKEx Options est également doté d'un solide système anti-manipulation. Conçu pour empêcher la manipulation des cours de clôture, OKEx fait la moyenne des données au comptant provenant de diverses plateformes afin d'obtenir un prix de règlement juste. Le cours des options est déterminé par OKEx en temps réel grâce au modèle de cotation Black-Scholes. Une seule transaction ou une cotation ne peut avoir d'effet sur le marché des options, qui ne répond qu'aux estimations de volatilité des options.

"Nous sommes ravis de ce lancement, vu la demande croissante pour les produits dérivés crypto sur l'ensemble des segments de nos clients, en particulier les clients institutionnels qui connaissent la demande la plus prononcée pour les opérations sur produits dérivés. Nous visons à fournir une gamme exhaustive d'outils de courtage et de gestion des risques à tous nos clients, depuis les acteurs institutionnels jusqu'au marché de détail", déclare Jay Hao, PDG d'OKEx. "Options est un instrument unique en son genre permettant de gérer, coter et couvrir la volatilité des actifs crypto avec une combinaison de contrats d'options. Il donne au courtier la possibilité de tirer parti de plusieurs directions du marché à la fois. À l'heure où le marché crypto est en pleine évolution, notre objectif est de mettre sur pied une suite complète de produits dérivés apportant des solutions pour optimiser les stratégies de courtage des utilisateurs. OKEx Options est une avancée majeure vers la concrétisation de cet objectif."

