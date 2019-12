Autodoc GmbH adapte sa capacité de stockage à la forte croissance de l'entreprise





Autodoc, la référence de la vente en ligne de pièces détachées automobiles en Europe, développe ses sites logistiques à Szczecin et Berlin. Avec une croissance supérieure à la moyenne ces dernières années, les exigences imposées à la logistique sont devenues de plus en plus élevées. En 2018, environ cinq millions de commandes ont été traitées et livrées dans les deux entrepôts Autodoc de Berlin et de Szczecin. Cette année, le cap des 6 millions de commandes a déjà été franchi à la mi-novembre. Afin de répondre à la demande future dans toute l'Europe, Autodoc a loué des surfaces de stockage supplémentaires à Szczecin et sur son site principal à Berlin.

L'expansion des capacités logistiques est un facteur clé pour la croissance

Autodoc s'est d'emblée considéré comme une entreprise européenne et a très tôt identifié les possibilités d'expansion qui s'offraient aux détaillants en ligne au niveau européen. Autodoc est aujourd'hui présent dans 26 pays européens. La mise à disposition de capacités logistiques supplémentaires est un facteur essentiel pour la poursuite de l'expansion en Europe. L'année dernière, les locaux existants ont été poussés à leurs limites afin de répondre à la demande croissante en Europe. Autodoc a donc décidé d'augmenter ses capacités de stockage à Berlin et à Szczecin pour assurer la croissance continue d'Autodoc.

Alexej Erdle, directeur général d'Autodoc, commente : « Avec l'extension des surfaces de stockage sur les deux sites logistiques de Berlin et de Szczecin, nous avons jeté les bases d'une forte croissance durable de l'entreprise. Nous prévoyons un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros d'ici 2019. »

Avec 3 700 m2 supplémentaires, le site logistique de Szczecin s'est récemment agrandi pour atteindre un total de 13 700 m². A Berlin, 4 600 m² ont été ajoutés. L'espace de stockage existant au siège de l'entreprise à Berlin Lichtenberg est ainsi passé d'environ 16 800 m2 à plus de 21 000 m². En Pologne, un espace supplémentaire est surtout nécessaire pour stocker les marchandises importées.

Dans le même temps, Autodoc a pris d'autres mesures d'optimisation logistique au cours de l'année. La division par pays des deux entrepôts permet de réduire les délais de livraison des colis et d'éviter les trajets inutiles. Cela permet par ailleurs de réduire les émissions de CO2 et ce choix est également judicieux d'un point de vue économique.

Nouvel entrepôt Autodoc en Pologne à partir du printemps 2020

A partir du printemps 2020, Autodoc pourra mettre en service un entrepôt supplémentaire sur son site existant de Szczecin. Le nouvel entrepôt d'une surface d'environ 13 000 m² portera la surface totale de stockage de Szczecin à près de 26 700 m² et permettra à l'entreprise de poursuivre sa forte croissance.

Pour Alexej Erdle, il n'y a aucun doute là-dessus : « Nous voulons continuer à croître, y compris en termes de chiffre d'affaires. Grâce à nos optimisations constantes, nous protégeons l'environnement, économisons de l'argent et préparons nos structures à une croissance future. Nous sommes déjà actifs dans de nombreux pays et gagnons constamment de nouveaux clients. »

À propos d'AUTODOC

AUTODOC est le premier distributeur en ligne de pièces détachées automobiles d'Europe. Il s'agit de l'entreprise à plus forte croissance du secteur avec une augmentation de 63 % de son chiffre d'affaires à 415 millions d'euros sur l'exercice 2018 (254 millions d'euros en 2017). AUTODOC s'efforce en permanence de consolider sa position. Sa croissance fructueuse lui vaut d'être présent dans 25 pays européens qui s'ajoutent à l'Allemagne. AUTODOC place le client au coeur de ses préoccupations, en étant actif sur les réseaux sociaux, en assurant un service technique dans la langue du client et en proposant une sélection de produits pouvant couvrir tous ses besoins. Le catalogue actuel compte 2,5 millions de références en provenance de 545 fabricants et de 128 constructeurs automobiles. Des systèmes de freinage, pièces de carrosserie, amortisseurs et ressorts, systèmes d'échappement, éléments intérieurs, systèmes de direction et embrayages aux systèmes de climatisation, systèmes de chauffage, kits de réparation et huile moteur, le distributeur en ligne propose une large gamme de produits. L'entreprise a fêté ses 10 ans en juin 2018. La société AUTODOC GmbH est basée dans le quartier berlinois de Lichtenberg et est entièrement gérée par son propriétaire.

