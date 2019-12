Inspired by Advanced Technology - Powered by Haute Parfumerie, F1® lance une nouvelle marque de parfum exaltante utilisant l'impression 3D pour ses créations





LONDRES, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Designer Parfums et F1® ont choisi comme superbe toile de fond la dernière course de la décennie, le FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019, pour présenter la nouvelle marque de parfum inspirée par l'exaltation, la passion, la technologie et le dynamisme propres à la Formula 1®, et qui sera commercialisée l'année prochaine. Ce projet audacieux fait fusionner l'art, la technologie, le design et une créativité olfactive sans limite.

Ellie Norman, Director of Marketing & Communications, Formula 1® a déclaré : « Nous sommes enchantés de travailler avec Designer Parfums pour dévoiler notre nouvelle collection de parfums. Les parfums uniques et les flacons faits sur mesure s'inspirant de la F1® incarnent les qualités dynamiques du sport, et nous prévoyons de lancer la collection complète au début de l'année prochaine. »

Portés par l'excellence, la haute précision et la technologie de pointe légendaires de la Formula 1®, ils se sont lancés dans une aventure exceptionnelle pour raconter l'histoire évocatrice de la Formula 1® à travers des parfums.

« Nous mettons à profit l'héritage et les principes du sport pour construire une marque de parfum alliant une approche hautement légitime au regard de l'univers de la parfumerie et les valeurs fondamentales de la Formula 1®. Être la première marque de parfum à utiliser l'impression 3D constitue une immense performance, et nous sommes impatients d'aller encore plus loin dans l'exploitation de cette technique au cours des prochaines années, en offrant aux consommateurs la possibilité de créer eux-mêmes leur propres modèles personnalisés » a déclaré Dilesh Mehta, Designer Parfums Chairman & CEO

L'ingénierie élaborée de la Formula 1®, lignes organiques et principes de forme, fournit une grande richesse de références au designer visionnaire Ross Lovegrove , qui a conçu les trois oeuvres imprimées en 3D pour le lancement de la collection. L'impression 3D s'est imposée d'emblée comme la seule voie capable de refléter et d'incarner l'esprit de la F1®.

Les fans doivent se préparer à être surpris quand ils découvriront pour la première fois les parfums faits sur mesure et qu'ils verront ce que leur réserve cette collection véritablement unique en 2020.

Les modèles de Ross comprennent

AGILE EMBRACE

En application des principes de création de formes à partir d'un flux, les lignes englobent un élément central qui constitue le coeur du modèle. Jouant le rôle d'une protection charnelle, comme la structure de la voiture qui protège le pilote en l'entourant avec une précision anatomique.

imprimé en 3D

FLUID SYMMETRY

Dérivé de l'évolution du design aérodynamique des voitures vers des lignes organiques, ce concept est la preuve que l'accord harmonieux entre la physique des forces naturelles et les matériaux de pointe peut créer une nouvelle forme de bio-esthétique du 21e siècle.

Titane Sablé Imprimé en 3D

COMPACT SUSPENSION

Une structure spatiale qui, tel un exosquelette composé de couches, maintient en suspension le flacon intérieur au sein d'une géométrie en 3D qui est forte, et renvoie au génie des structures de pointe innovantes.

imprimé en 3D

En suspension à l'intérieur de ces toutes premières éditions limitées imprimées en 3D, nous découvrons le coeur du projet ? une collection composée de cinq parfums exquis issus de l'univers de la Haute Parfumerie.

En créant la F1® Haute Perfumery collection, Designer Parfums a collaboré avec les maisons de parfum les plus modernes dans le monde, afin de réaliser une collection de parfums audacieuse, aussi bien fabriquée et soigneusement conçue qu'une voiture de F1®. Les maîtres parfumeurs se sont inspirés de l'univers exaltant, énergique et dynamique de la F1®, fusionnant les matières premières de dernière génération avec des formules de parfum intemporelles pour créer une palette de senteurs aussi captivantes que la course elle-même.

I ? Alliance de la bergamote et du citron pour concrétiser la fraîcheur, sur un fond verdoyant de feuilles de nashi associées à la propriété argentée, métallique du poivre rose et de l'élémi. Une vague légère d'ambroxide minérale traverse la composition, créant un corps aérien enhardi par le caractère innovant et audacieux de l'akigalawood. Une version moderne des senteurs boisées classiques avec une touche métallique.

II ? La cohésion parfaite entre la fraîcheur de l'agrume et la vivacité du poivre rose symbolise la relation symbiotique entre la voiture et la piste, dans une course pour atteindre un accord salé contradictoire, et la profondeur du patchouli noir et du cuir, une variante novatrice du cuir, avec des accords incomparables de caoutchouc brûlé et de pluie sur l'asphalte salé.

III ? Une composition aérodynamique engagée dans la course avec un ardent mélange de cannelle de Madagascar et de bergamote calabraise ? deux matières intenses fonctionnant en tandem pour donner de la puissance au chaleureux et dynamique contraste entre le poivre métallique et de la fève de tonka. Un accord salé unique apporte un élément inventif et dynamique qui confère un caractère entièrement neuf à un style classique. Une élégante actualisation de l'ambre, rendue intense grâce aux épices et aux sombres senteurs boisées.

IV ? Un parfum désinvolte et plein d'assurance, qui affiche un cocktail osé d'épices, où la chaleur du poivre noir se marie à la fraîcheur du genièvre, créant une audacieuse sensation de contraste. Comme note de coeur, la profondeur enivrante du narcisse est tempérée par le caractère doux et minéral de l'iris, qui tranche harmonieusement avec la riche base masculine obtenue par la fusion du cuir racé et du tonkalactone doré. Une réinterprétation audacieuse de la fougère.

V ? Une composition aromatique exaltante construite autour d'un accord de champagne qui figure le jet prismatique de bulles illuminant la dernière marche du podium. L'ouverture pétillante et effervescente des notes d'agrumes énergisées par le zeste électrique du poivre Timut, menant vers le géranium frais et lumineux, allégé par l'élégance de la feuille de violette et en contraste avec les composantes riches et boisées du santal et de l'ambrocénide. L'euphorie de la fête capturée dans une composition aromatique pleine de vie et énergique.

Ces oeuvres d'art en édition limitée, dont le prix peut atteindre 10 000 $, seront disponibles avec la collection de cinq parfums interchangeables. Ils ont été présentés à l'occasion du FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 , du 29 novembre au 1er décembre 2019. Pour de plus amples renseignements ou faire une pré-commande, rendez-vous sur designerparfums.com

ET CE N'EST QUE LE DÉBUT !

À partir d'avril 2020, ces parfums vont commencer à être mis en place chez les détaillants dans le monde entier. Cette fois, le designer Ross Lovegrove utilise la dernière technologie d'impression 3D DLS (digital light synthesis) pour créer un incroyable exosquelette complexe en résine technopolymère pour recevoir le flacon de parfum.

250 $ pour le PDR (prix de détail recommandé) auprès des revendeurs.

Plus d'informations http://www.designerparfums.com

